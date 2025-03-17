Страны ЕС не смогли согласовать пакет помощи Украине на €40 млрд

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главам МИДов стран ЕС не удалось согласовать пакет помощи Украине на €40 млрд. Об этом дипломат сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. При этом она выразила надежду, что членам объединения удастся продвинуться по этому вопросу в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы»,— сказала госпожа Каллас, отметив, что дискуссия находится на этапе обсуждения деталей (цитата по ТАСС). «Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время»,— добавила она.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что сегодня, 17 марта, главы МИДов ЕС обсудят на плановой встрече в Брюсселе европейский план помощи Украине в размере от €20 до €40 млрд. Как писал портал Euractiv, который ознакомился с версией предложения странам—членам ЕС, на встрече в Брюсселе планировалось обсуждение «военной поддержки Украине в 2025 году на сумму не менее €20 млрд, а в перспективе — €40 млрд, в зависимости от потребностей Украины».

С предложением выделить новый транш в марте выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она предложила предоставить Украине пакет помощи на €20 млрд. Тогда Венгрия заблокировала инициативу, поэтому предложение госпожи Каллас не вошло в заявление по итогам саммита ЕС 6 марта. По информации Euractiv, после этого в ЕС предложили создать фонд для военных поставок Украине в размере от €20 до €40 млрд на основе добровольного участия с целью избежать блокировок инициатив помощи Киеву.

Некоторые европейские политики заявляли о наличии вопросов в отношении плана помощи Украине на 2025 год. Так, премьер Словакии Роберт Фицо перед отъездом на саммит ЕС в Брюссель заявил, что его страна не будет голосовать за инициативу о выделении Украине средств из собственного бюджета стран ЕС. Министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни заявил в интервью газете La Stampa, что «пока этот план вызывает множество вопросов со стороны многих стран».

О поддержке Украины странами ЕС — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».

Анастасия Домбицкая