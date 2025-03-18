Украинскому дезертиру дали 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд приговорил стрелка 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Романа Батерева к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области, сообщила Генпрокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

Суд установил, что осужденный в начале сентября 2024 года в составе украинской бригады вторгся в Суджанский район Курской области. Он оборудовал наблюдательно-огневые позиции в районе села Уланок, минировал дороги и участки местности, и также запугивал мирных жителей и не давал им эвакуироваться.

Позже украинец «осознал бесперспективность дальнейшего нахождения» в Курской области, из-за чего дезертировал. При бегстве Роман Батерев спрятался в пустующем доме, где его нашли российские военнослужащие.

13 марта Минобороны России объявило об освобождении города Суджи. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что на данный момент ВСУ контролирует три населенных пункта в Курской области. По данным от 16 марта, из освобожденных населенных пунктов эвакуировали 371 мирного жителя. В тот же день СКР возбудил уголовное дело о теракте и мародерстве ВСУ в регионе.

Никита Черненко