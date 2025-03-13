Армия России освободила Суджу

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области, сообщило Минобороны РФ. До освобождения Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с момента прорыва границы в августе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В сводке Минобороны говорится, что, помимо освобождения Суджи, нанесены поражения формированиям ВСУ у населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Отражена одна контратака.

Суджа расположена на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной. Площадь города составляет 434 га. По данным на январь 2024 года, в городе проживало более 4,9 тыс. человек. Бои в Суджанском районе начались 6 августа. В начале марта этого года командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о переходе российской армии в Курской области в масштабное наступление.

11 марта американский Forbes со ссылкой на неназванный источник писал, что украинским формированиям удалось покинуть Курскую область, избежав окружения. На следующий день Telegram-каналы публиковали кадры перемещения российских военнослужащих по центральной площади Суджи. Журналист ВГТРК Евгений Поддубный сообщал, что флаги возле администрации райцентра города разместили бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 2-й отдельной бригады специального назначения.

Тогда официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей. Позднее власти Курской области сообщили об эвакуации 68 мирных жителей. По состоянию на утро 13 марта из города вывезены 120 находившихся под оккупацией мирных жителей.

Подробнее — в материале «Суджа возвращается в Россию».

Полина Мотызлевская