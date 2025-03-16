СКР возбудил уголовное дело о теракте ВСУ в Суджанском районе

Военные следственные органы СКР возбудили уголовное дело в связи с совершением ВСУ «мародерства и террористического акта» против мирного населения села Казачья Локня (п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ). В ведомстве завили, что украинские военнослужащие убили трех жителей села.

«Следствием установлено, что не позднее февраля 2025 года... военнослужащие.., незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, занимались мародерством, а также совершили убийство трех мирных жителей, передвигавшихся по улице села»,— заявила пресс-служба военных органов Следственного комитета.

В ведомстве пообещали, что в ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все, кто причастен к произошедшему в Казачьей Локне.

С 15 марта в районах Курской области начали действовать ограничения на перемещение мирных жителей в населенных пунктах, граничащих с зоной боевых действий. Среди них — Суджа, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Богдановка и другие. 12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной ВСУ территории Курской области было освобождено российской армией.

Подробности — в материале Андрея Колесникова «Победители не судят».