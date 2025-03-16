Более 370 человек эвакуированы с освобожденных территорий Курской области

С 12 марта из освобожденных территорий Курской области эвакуировали 371 мирного жителя, среди которых 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, за сегодняшний день, 16 марта, было вывезено 70 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Из 371 человека 220 наших жителей размещены в ПВР на территории региона, где им оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Остальных забрали родные и близкие»,— сказано в сообщении господина Хинштейна в Telegram. Он отметил, что эвакуация продолжается без остановок. Всех местных жителей осматривают медики и психологи, людям выдают гуманитарные наборы, еду, а также оказывают юридические консультации.

Как сообщило Минобороны, военнослужащие группировки «Север» эвакуировали около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных, из освобожденного города Суджа в Курской области. По информации военного ведомства, украинские военнослужащие обстреливали населенный пункт артиллерией и применяли дроны-камикадзе. Эвакуация продолжаются, местных жителей перевозят в безопасные районы, подчеркнуло Минобороны.

Российская армия продолжает боевые действия в Курской области и освобождает населенные пункты, которые ранее были оккупированы ВСУ. 13 марта Минобороны России объявило об освобождении города Суджа.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».