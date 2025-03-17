ВСУ удерживают только три населенных пункта в Курской области

Украинская армия пытается всеми силами удержать три населенных пункта в Курской области, что у нее не получается. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на этом направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Заранее посчитать, сколько там (в Курской области.— “Ъ”) будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери»,— сказал господин Алаудинов в эфире «Россия-1».

По его оценкам, ситуация в Курской области складывается хорошо для ВС РФ. Часть сил российской армии уже находится в Сумской области. В ближайшее время на этом направлении ожидаются более серьезные результаты, в том числе в плане создания буферной зоны, добавил командир спецназа.

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска отбили у ВСУ 28 населенных пунктов Курской области. Самым крупным из них стал город Суджа, который находился под контролем украинских военных с августа 2024 года.

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