ВСУ удерживают только три населенных пункта в Курской области
Украинская армия пытается всеми силами удержать три населенных пункта в Курской области, что у нее не получается. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на этом направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Апты Алаудинов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Заранее посчитать, сколько там (в Курской области.— “Ъ”) будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери»,— сказал господин Алаудинов в эфире «Россия-1».
По его оценкам, ситуация в Курской области складывается хорошо для ВС РФ. Часть сил российской армии уже находится в Сумской области. В ближайшее время на этом направлении ожидаются более серьезные результаты, в том числе в плане создания буферной зоны, добавил командир спецназа.
12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска отбили у ВСУ 28 населенных пунктов Курской области. Самым крупным из них стал город Суджа, который находился под контролем украинских военных с августа 2024 года.
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