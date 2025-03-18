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Коммерсантъ FM
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Россияне ждут, надеются и верят

в возвращение привычных брендов

Иностранные автомобили, фастфуд и предметы интерьера не смогли заменить на российском рынке. Об этом говорят результаты опроса финансовой платформы Web Banking. Каждый пятый потребитель ждет возвращения McDonald’s, Audi, Volkswagen, Zara и H&M. Каждый четвертый — Toyota, Coca-Cola и Nike. Трети респондентов не хватает на отечественном рынке Apple, Adidas и Samsung. Самым желанным брендом стала IKEA. В целом же возвращение иностранных марок поддерживают почти половина опрошенных. А почти 10% участников исследования продолжили их покупать по параллельному импорту. Почему бренды не удалось заменить? И что пошло не так у компаний-аналогов? Тему продолжит Александр Мезенцев.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

IKEA после начала боевых действий на Украине ушла в числе последних, сделки по продаже последних активов в России компания закрыла только в ноябре 2024 года. Поэтому она, вероятно, имеет право на особое отношение, считает независимый эксперт по ритейлу, учредитель отраслевого портала «Продукт медиа» Михаил Лачугин: «Посещение магазинов компании было приключением, особенно для детей, подростков, когда можно было все потрогать, полежать на кровати. Это же действительно уникальный покупательский опыт, который далеко не все предлагают. И у существующих альтернатив нет такого отношения к своему клиенту.

Дело в уровне подготовленности менеджмента. Они не вкладываются в изучение своего собственного рынка и не совсем понимают, что нужно потребителю.

IKEA же проводила очень глубокие серьезные исследования, сама пыталась задавать какие-то интересные тренды и под них создавать новый ассортимент. Отечественные же игроки, как правило, идут уже по накатанной».

Сложно ли будет ушедшим компаниям вернуться в Россию

Только в 2022-м сотрудничество с Россией приостановили около 50 иностранных компаний, подсчитывали в Йельском университете. Еще столько же — полностью покинули рынок. Эксперты по ритейлу отмечали, что, например, в фэшн-сегменте некоторые потребители, обидевшись, теперь принципиально не станут возвращаться к ушедшим брендам. Но другие покупатели не стали мириться с новой реальностью. Пользователи освоили VPN, а новую волну популярности получили поездки за покупками лекарств, «карточные» и шопинг-туры. Производители импортозамещенных продуктов не вкладываются в продвижение, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев:

«Мы видим крайне мало эффективных рекламных кампаний в первую очередь в сегменте широкого спроса. Бренды выходят на рынок, но не ведут диалога с потребителем посредством рекламы, маркетинга.

Поэтому некий потребительский опыт, наверное, еще не сформирован. На это потребуется время и бюджеты. "Вкусно — и точка" достаточно успешно работает в этом направлении и развивает свой бренд. Но он напрямую коррелирует с ушедшим McDonald’s. Многие месседжи совпадают. Если посмотреть на молодое поколение, они все равно говорят: "Мы пойдем в "макдак"».

Какие бренды и на каких условиях продолжают работу в стране

Одним из самых ярких примеров рыночных изменений стала гегемония китайских автомобильных брендов. Однако пока они далеки от привычного для россиян соотношения цены и качества, подчеркнула управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Машины из КНР от дилеров бюджетные. Дорогие бренды еще не пришли в Россию, поэтому люди их и ждут, как и Toyota и Volkswagen. Последний — это вообще народный надежный автомобиль, который можно было купить до ухода компании за 1,8 млн руб. Столько же сейчас стоит какой-нибудь дешевый "китаец". Сейчас нет авто с надежным имиджем, которые не сломаются и у которых будет высокая остаточная стоимость после того, как на них поездят. Audi являлись самым бюджетным премиумом, который можно было купить и кататься на дорогом автомобиле».

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Впрочем, «как раньше», цен уже не будет, акцентируют внимание игроки рынка. Эксперты же отмечают, что вести дела на прежних условиях не готов никто ни на рынке СПГ, ни в сегменте кроссовок.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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