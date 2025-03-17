Силуанов: Россия и США не обсуждают возврат российских банков в SWIFT

Министерства финансов России и США не обсуждают возвращение российских банков в платежную систему SWIFT. Об этом сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«По линии минфинов диалога как не было, так и нет»,— сказал министр «Известиям».

7 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения экономических ограничений. В частности, господин Шохин отметил важность возврата российских банков в систему SWIFT и нормализации платежно-расчетных отношений.

В феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что технически Россия может быстро включиться в систему платежного механизма SWIFT. По его мнению, все системы России «настроены для продолжения работы», но их включение в SWIFT зависит от руководства системы.

SWIFT — межбанковская система, позволяющая совершать международные платежи. К ней подключены около 10 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах мира. После введения санкций Россия перешла на обмен через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ, российский аналог SWIFT.

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