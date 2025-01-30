Переводы стихнут не скоро

В среду, 29 января, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций может отключить от системы SWIFT еще 15 российских банков. На сегодняшний день от этой международной системы передачи финансовых сообщений отключено немногим более десятка банков. Таким образом, если данные источников Bloomberg верны, то количество отключенных от SWIFT российских банков может удвоиться. Но вот вопрос, окажет ли это радикальное воздействие на российскую банковскую систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, что в американском SDN List, попадание в который для банка влечет нередко более жесткие ограничения по расчетам, чем отключение от SWIFT, российских банков уже больше сотни. Переводы из России в Европу худо-бедно проходят только от российских «дочек» иностранных банков, да и то они жалуются на сверхвъедливый комплаенс-контроль со стороны европейских банков-контрагентов. От банков же, находящихся под блокирующими санкциями США, вообще никакие переводы европейские банки не принимают, вне зависимости от того, подключены они к SWIFT или нет. Да и к небольшим российским банкам, не попавшим ни под какие санкции, в Европе также относятся с подозрением. Так что не очень понятно, что может добавить к ситуации отключение десятка банков от SWIFT.

Примерно такой же эффект ожидается и от другой санкционной инициативы. По сообщению Bloomberg, в новый пакет ограничений могут попасть зарубежные компании, которые используют Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) Банка России. В связи с этим хочется напомнить, что Евросоюз еще 24 июня 2024 года ввел полный запрет на использование СПФС, после чего, по словам представителей ЦБ, число иностранных банков и компаний, подключенных к российской системе, только увеличилось. Все дело в том, что подключаются к ней те компании, которых не очень беспокоят санкции со стороны ЕС и которые видят в этом возможность дополнительного заработка.

С другой стороны, искать в действиях еврочиновников рациональное зерно не имеет большого смысла. На днях Financial Times сообщила, что в том же пакете санкций ЕС может запретить продажу в Россию игровых приставок, притом что их производители Sony, Microsoft и Nintendo давно ушли с российского рынка, а возят их продукцию в нашу страну по параллельному импорту вовсе не из Европы. А еще в Европарламенте потребовали запретить песню «Сигма бой», которую поют две российские девочки-школьницы.

При таком подходе к борьбе с российской экономикой у европейских чиновников впереди еще непаханое поле работы. Как выразился лирический герой одной из песен Владимира Высоцкого, «пусть безумная идея, не решайте сгоряча».

Максим Буйлов