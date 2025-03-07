РСПП и Торговая палата США обсудили предложения по снятию санкций

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения экономических ограничений, сообщил глава союза Александр Шохин. По его словам, на встрече глава американской торговой палаты Роберт Эйджи предложил подготовить «белую книгу» с предложениями по приоритетным направлениям для снятия ограничений. Среди них — гражданская авиация, запчасти и комплектующие, обслуживание судов, что важно для безопасности граждан, рассказал господин Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении подготовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы, в частности, поддержали»,— сказал глава РСПП (цитата по ТАСС).

Он также отметил важность возврата российских банков в систему SWIFT и нормализации платежно-расчетных отношений. «Хотя это трудно реализуемо, мы всеми руками "за", если тема будет обсуждаться»,— добавил Александр Шохин.

Также он подчеркнул важность исключения экологических проектов из санкционного списка, таких как чистое оборудование для энергетики и работы на шельфе. Глава РСПП обратил внимание на ограничения в фармацевтической отрасли, мешающие инвестированию в развитие российских компаний.

«Вообще говоря (президент США Дональд.— "Ъ"), Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с (президентом России Владимиром.— "Ъ") Путиным встретится, поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться»,— отметил он.

О восстановлении отношений между РФ и США — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».