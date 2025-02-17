Аксаков: Россия готова подключиться к SWIFT

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что технически Россия может быстро включиться в систему платежного механизма SWIFT. По его мнению, все системы России «настроены для продолжения работы», но их включение в SWIFT зависит от руководства системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Главное, чтобы они захотели. Надо ли? Я думаю, что в интересах дела вполне возможно, при этом альтернативные системы надо развивать»,— сказал депутат ТАСС.

Он также назвал SWIFT «отсталой технологией», заявив, что существуют «новые возможности взаиморасчетов». По мнению господина Аксакова, развитие цифровых технологий и криптовалюты должно привести к трансформации системы расчетов. «Либо преобразование SWIFT должно будет произойти в некую информационную систему, учитывающую взаиморасчеты, либо SWIFT погибнет»,— добавил Анатолий Аксаков.

SWIFT — межбанковская система, позволяющая совершать международные платежи. К ней подключены около 10 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах мира. После введения санкций Россия перешла на обмен через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ, российский аналог SWIFT. В середине января президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости полностью отказаться от SWIFT.

Как сообщали СМИ, в рамках 16-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может отключить от SWIFT еще 15 банков. По данным на сентябрь 2024 года, более 200 российских банков остаются подключенными к SWIFT.

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