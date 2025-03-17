Медведев: отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну с альянсом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возможная отправка миротворцев из стран НАТО будет означать войну с альянсом. Так он отреагировал на соответствующее предложение президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера.

«Макрон и Стармер прикидываются дурачками. Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы пошлем десятки тысяч — просто объясните, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Посоветуйтесь с Трампом, отморозки»,— написал Дмитрий Медведев в соцсети X.

В начале марта президент Франции и премьер Британии озвучили условия альтернативного мирного плана. Согласно нему, стороны российско-украинского конфликта прекращают бои в воздухе и на море на месяц, после чего на Украине размещается миротворческий контингент. 15 марта Эмманюэль Макрон заявил, что отправка миротворцев остается частью европейского плана и «не России решать, соглашаться или нет».

11 марта после переговоров с США Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней взамен на перемирие в воздухе и на море. Россия также согласна на прекращение огня, но при условии, что оно приведет к долгосрочному миру, заявлял Владимир Путин.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».