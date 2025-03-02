Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение в Европе возможности отправки миротворцев на Украину является «наглостью» и продолжением поддержки Киева в текущем конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Президент Макрoн нoсится с какими-то идеями, как и Стармер. Мoл, гoтoвят стoлько-тo тысяч мирoтвoрцев, будут oбеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тoже наглoсть», — сказал Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда». По его словам, подобные дискуссии — «продолжение науськивания» Украины на войну с Россией.

Глава МИД РФ отметил, что европейские страны «растоптали» Минские соглашения. «Они признались в этом совсем недавно. Их соавторы, наши западные соседи, не собирались их выполнять, и, выдав оружие, привели к власти на своих штыках сначала Петра Порошенко, потом Владимира Зеленского», — добавил министр.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил сегодня, что и Лондон, и Париж готовы направить на территорию Украины миротворцев, но при условии соответствующих гарантий безопасности со стороны США 26 февраля о необходимости размещения миротворческих сил заявил и президент США Дональд Трамп. Однако он подчеркнул, что находиться они должны на Украине в приемлемой для всех сторон конфликта форме.

По данным The Washington Post, европейские страны рассматривают возможность развернуть миротворческую миссию на Украине численностью от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих.

Подробнее об обсуждениях миротворческих сил и финансовом эффекте от них — в материале «Ъ».