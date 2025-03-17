Алиханов назвал сроки начала полетов МС-21 с российскими двигателями

Первые сертификационные полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 с отечественными двигателями ожидаются в конце июня — начале июля текущего года. Об этом сообщает глава Минпромторга Антон Алиханов. В настоящее время уже проводятся испытательные полеты МС-21 на иностранном двигателе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сертификация — вещь комплексная. Мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас. Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня — начале июля»,— сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС). Это данные Объединенной авиастроительной корпорации, добавил министр.

Сегодня, 17 марта, первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что опытный образец самолета SJ-100 выполнил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Лайнер пробыл в воздухе около 40 минут, он достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. О том, что в первой половине текущего года ожидаются полеты импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8, Антон Алиханов сообщал 3 марта.

Двигатель ПД-14 разрабатывается специально для российского пассажирского самолета нового поколения МС-21. Для установления на самолеты партия двигателей была передана в конце февраля этого года. Головной разработчик изделия — «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — «ОДК-Пермские моторы». Инвестиции в эту работу, по данным СМИ, составили около 70 млрд руб. Сертификат типа от Росавиации ПД-14 получил еще в 2018 году.

Подробнее об отечественном авиастроении — в материале «Ъ FM» «Двигатели не собираются в полет».