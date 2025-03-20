Отсутствие узнаваемого стиля как главное архитектурное достижение, достойное Притцкеровской премии, поиск нового образа модного среди помпонов, рюшей, спортивных костюмчиков и гидрокостюмов, такой распорядок дня, который привел к финалу премии Кандинского, и та выставка, которая предсказала пандемию, дневник русской женщины и собирательный образ настоящей России, составленный из римских руин и пожарских котлет, кино о силе слабого человека и интервью с актрисой-танцовщицей о роли в фильме режиссера доктора физико-математических наук, новый медицинский сериал, каких лет 30 не было, а также другие кино- и театральные премьеры, выставки и книжные новинки, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Классицизм и котлеты

Торжок, где творил русский Леонардо да Винчи

Хрестоматийная глубинка в Тверской области, куда можно съездить на день, но лучше на два — заночевать и никуда не спешить. Вот главное о городе.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Стратегия вместо стиля

Притцкеровскую премию 2025 года получил Лю Цзякунь

В начале марта обладателем самой престижной профессиональной награды в мире стал китайский архитектор. За четыре десятилетия Лю Цзякунь спроектировал более 30 объектов — от музеев и университетских кампусов до коммерческих и общественных зданий. Самое впечатляющее в его работах — что все они не похожи между собой: именно отсутствие узнаваемого стиля отмечает в своем заявлении комитет «архитектурного Нобеля». Личный почерк триумфатора этого года проявляется не в визуальных образах, а в «стратегии»: Цзякунь не навязывает форму среде, а, наоборот, извлекает ее из окружающего пространства.

Фото: Ng Han Guan / AP

Переходя — переходи

Сезон назначений и поиска образа будущего

Двери главных домов моды не устают вращаться — в них один за другим мелькают новые дизайнеры. Возможно, именно поэтому сезон prêt-à-porter FW 2025 оказался сконцентрирован на том, как выглядит современный образ модного.

Фото: Courtesy of Prada; Miu Miu; Dries Van Noten; Filippo Fior for Hermes; Sarah Meyssonnier / Reuters

Апокалипсис сегодня и ежедневно

Мария Сафронова: будущее в прошедшем

Московская художница Мария Сафронова пишет картины, напоминающие о Кватроченто и Северном Возрождении буквально всем — от прямой перспективы и композиционных решений до техники живописи. Однако современные или, точнее, вневременные сюжеты лишают ее мир ренессансной гармонии и наполняют тревожными предчувствиями.

Фото: Сафронова Мария

«Совмещение абсолютно несоединимых вещей — это стиль режиссера Ромы Михайлова»

«Жар-птица» — одна из самых необычных российских кинопремьер в прокате с 20 марта

Седьмой фильм доктора физико-математических наук, профессора РАН, бросившего гомологическую алгебру ради искусства, рассказывает о питерской театральной актрисе, которая летит в Индию искать мать, много лет назад пропавшую без вести и, возможно, ушедшую в некую секту. Главную роль в картине сыграла Александра Киселева. Для нее это первая работа с Романом Михайловым, и она перевернула ее отношение к кино.

Фото: Даня Егоров

Сквозь мутное стекло

Вышла драма из ирландской жизни с Киллианом Мерфи

До российского проката добрались «Мелочи жизни» Тима Милантса — непростая премьера, разобраться с которой поможет знание традиций святочного рассказа и британского социального кино. Это экранизация одноименного романа Клэр Киган, исторического фикшена о приютах Магдалины, где под конец XX века творились всякие зверства под предлогом перевоспитания падших женщин.

Фото: Artists Equity, Big Things Films, Irish Film Board

Пациент скорее жив

Очередной медицинский сериал, каких не было

Создатели «Скорой помощи» утверждают, что их новый процедурал про будни травматологии «Больница Питт», вышедший на платформе Max, полностью оригинальный, а Стивен Кинг — что он лучше всех прежних шоу про врачей.

Фото: Max

«Где же живут покупатели для такого множества магазинов...»

Фрагмент из «Дневника русской женщины» Елизаветы Дьяконовой

120 лет назад, в 1905 году, в журнале «Всемирный вестник» в Петербурге впервые опубликовали «Дневник русской женщины» Елизаветы Дьяконовой. История дневника такова. Дьяконова, уроженка купеческой семьи из города Нерехта под Костромой, вела записи с 11 лет. В возрасте 27 лет она погибла в австрийских Альпах во время путешествия при странных обстоятельствах. Ее записи собрал и издал ее брат. В них — и личная история героини, весьма прогрессивной барышни для своего времени, и ее размышления об обществе и государстве.

Фото: КоЛибри, Азбука-Аттикус

Самое актуальное на неделю с 20 марта

Театральные и кинопремьеры, новые выставки и книги

Как перелетные птицы возвращаются гнездиться в знакомые места, так и герои самых занятных кинопремьер недели тянутся домой и к родным. Их ищут и Памела Андерсон в Лас-Вегасе, и российская документалистка в Казахстане, и питерская танцовщица в Индии, и звезда «Великой красоты» на Сицилии.

Среди новинок на книжной полке прозаический опыт итальянского поэта, обернувшийся неореалистичной раскадровкой и сотрудничеством с Федерико Феллини. В музеях и галереях художники рассуждают о преемственности и памяти, гадают на неопределенное завтра, ищут опору в детских воспоминаниях. Столица встречает петербургского культуртрегера Анатолия Белкина, а Звенигород — эпичного пейзажиста Ивана Шишкина. В театре все громче звучат женские имена режиссеров, художниц, хореографов, композиторов. Они по-своему переосмысляют сочинения писателей-мужчин, погружая их в свой образный, чувственный мир.