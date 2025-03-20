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Апокалипсис сегодня и ежедневно

Мария Сафронова:

Московская художница Мария Сафронова пишет картины, напоминающие о Кватроченто и Северном Возрождении буквально всем — от прямой перспективы и композиционных решений до техники живописи. Однако современные или, точнее, вневременные сюжеты лишают ее мир ренессансной гармонии и наполняют тревожными предчувствиями.

Текст: Анна Толстова

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

Мария Сафронова. «Невеста», из серии «Среда обитания», 2010

Мария Сафронова. «Невеста», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Невеста», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Пять лет назад, в марте 2020 года, в московской галерее «Триумф» открылась выставка «Что если?» Марии Сафроновой (род. 1979). Экспозиция состояла из двух живописных сюит и одного макета. На небольших, писанных маслом на дереве картинах из серии «ОБЖ» изображались уроки начальной военной подготовки в школе: врачи в медицинских масках проводили медосмотры, школьники учились собирать автомат Калашникова, надевать противогазы и костюмы химзащиты, играли в «Зарницу». На больших холстах из серии «Кабинеты» были запечатлены опустевшие, словно после взрыва нейтронной бомбы, школьные классы, спортзал, бассейн и библиотека. Макет «Метель» представлял собой большую пластиковую сферу с безлюдной детской площадкой внутри, которую заметало искусственным снегом, будто бы это был увеличенный во сто крат сувенир «снежный шар» — только не рождественский, а апокалиптический. Несколько дней спустя школы действительно опустели, перейдя на дистанционное обучение, массовые мероприятия были отменены — начинались коронавирусные ограничения. О Сафроновой заговорили как о пророке.

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Мария Сафронова. «15 секунд», из серии «ОБЖ», 2018

Мария Сафронова. «15 секунд», из серии «ОБЖ», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Биология», из серии «Кабинеты», 2019

Мария Сафронова. «Биология», из серии «Кабинеты», 2019

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Геометрия», из серии «Кабинеты», 2019

Мария Сафронова. «Геометрия», из серии «Кабинеты», 2019

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Готовы!», из серии «ОБЖ», 2017

Мария Сафронова. «Готовы!», из серии «ОБЖ», 2017

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Норматив», из серии «ОБЖ», 2020

Мария Сафронова. «Норматив», из серии «ОБЖ», 2020

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Патроны», из серии «ОБЖ», 2018

Мария Сафронова. «Патроны», из серии «ОБЖ», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Портрет молодого человека с собаками», из серии «ОБЖ», 2020

Мария Сафронова. «Портрет молодого человека с собаками», из серии «ОБЖ», 2020

Фото: Сафронова Мария

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Мария Сафронова. «15 секунд», из серии «ОБЖ», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Биология», из серии «Кабинеты», 2019

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Геометрия», из серии «Кабинеты», 2019

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Готовы!», из серии «ОБЖ», 2017

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Норматив», из серии «ОБЖ», 2020

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Патроны», из серии «ОБЖ», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Портрет молодого человека с собаками», из серии «ОБЖ», 2020

Фото: Сафронова Мария

Между тем работать над проектом она начала задолго до пандемии — в 2017 году: толчком послужили плакаты по ОБЖ в школе, где учились ее дети,— художницу поразило сходство этих новых наглядных пособий с материалами по гражданской обороне из ее позднесоветского школьного детства. Такое сходство, как если бы время остановилось, ничего не менялось на протяжении десятилетий и споры милитаризма висели в воздухе. Ощущение законсервированного времени пришло в ее живопись не сразу, и угадывать будущее, вглядываясь в прошедшее, она научилась с возрастом. Но уже по ранней серии «Подземка» (2009–2010), рисовавшей мегаполис после какой-то катастрофы, когда вся жизнь переместилась в туннели метро, можно было понять, что искусство Сафроновой пронизано апокалиптическими настроениями. При таком складе художественной натуры немудрено прослыть пророком.

Мария Сафронова родилась в Ржеве и происходит из знатной ржевской инженерно-конструкторской династии, впрочем, не чуждой искусству. Дед всю жизнь мечтал создать панораму Ржева, полностью разрушенного в годы войны, делал обмеры фундаментов, пропадал в архивах, разыскивал старые фотографии и по собранным материалам рисовал эскизы к картинам, но завершить задуманное не успел — сейчас архитектурный музей Ржева с панорамой и огромным макетом города хочет открыть отец Сафроновой, авиаконструктор, бизнесмен и дизайнер, с отличием закончивший Королевский колледж искусств в Лондоне, когда ему было уже под шестьдесят. Может быть, от отца с дедом Сафронова унаследовала этот рациональный, конструкторский подход к «проектированию» картин, их выверенного до миллиметра пространства и их серийности, хотя искусство ее обращено к иррациональной сфере чувств и предчувствий.

Мария Сафронова: «Бессилие отдельного человека перед системой часто трагично»

Прямая речь

Художница Мария Сафронова

Художница Мария Сафронова

Фото: Катя Рицкая

Художница Мария Сафронова

Фото: Катя Рицкая

  • О смерти
    Мне было лет шесть, когда я осознала, что человек смертен, что я смертна и что люди вокруг меня когда-то умрут. До этого момента я была так бесконечно счастлива, что родилась, и тут такое открытие. И это ощущение конечности мира оставалось со мной и присутствовало постоянно, пока я не поняла, что смерть — это, скорее всего, начало. И от этого ценность того, что происходит здесь и сейчас, повышается.
  • Об образах советского детства
    У меня было совершенно счастливое детство, несмотря на то, что отношения с системой и незыблемым миропорядком не очень-то складывались. Сложное смешанное чувство защищенности и несогласия. Я не смогла, например, ходить в детский сад, несколько попыток закончились неудачами, и родители просто разрешили мне оставаться дома одной, пока они работали. Эти два года свободной жизни до школы дали мне очень много. Позже я поняла, что система и конвейер — единственная возможность существования большого социального организма, а совершенной модели общества, скорее всего, не существует. И бессилие отдельного человека перед системой часто трагично. Но ты не выбираешь время, когда рождаешься, оно становится твоей частью. Мы жили в мечте о будущем, которое не наступило, но эта мечта подарила нам эмоциональный опыт.
  • О масштабе
    Монументальное искусство — крайне рисковая история. Ты формируешь среду, навязываешь свою работу множеству людей, и для меня это слишком большая ответственность: я не люблю утверждать, а монументалка — это декларация. И эта декларация обычно с четко заданным коридором. Обилие визуальной информации вокруг нас сейчас очень велико, наше восприятие изменилось, а подходы к монументальному искусству не изменились. Что же касается камерных вещей, то часто бывает так, что приходишь в музей и не можешь оторвать глаз от витрины, где лежит крохотная досочка, стоишь как завороженный — и тебе с ней лучше, чем с какой-то большой, звучной картиной. Камерность — хорошее условие для живописи: это высказывание, замкнутое в самом себе, которое ни на что не претендует — маленькую картину можно взять и унести с собой, а потом отвернуть к стенке, если она тебе разонравилась.
  • О серийности
    Я вообще не считаю, что работать сериями и проектами — это задача, но так складывается пока, и я это принимаю. Развитие часто идет какими-то своими путями. Серия для меня — возможность возвращения к теме под другим углом, проект — возможность высказаться более полно, выйти в другие формы. В картинах чем дальше, тем больше мне хочется выйти к образу, который не связан с нарративом, уйти от истории в сторону такого решения, когда все элементы начинают работать как единый знак, как символ, без потери реальности пространства. Бывает, что в бытовом моменте ты видишь что-то, что цепляет и заставляет остановиться, и это что-то становится событием, которое разворачиваешь в картину. Иногда для этого нужна история, иногда — нет. Может быть, я просто люблю истории, поэтому не могу полностью отказаться от повествования, и оно часто становится составляющей моих работ.
  • О Брейгеле как современном художнике
    Я могу точно сказать, в какой момент решила, что хочу заниматься современным искусством. Это было в Нью-Йорке: мы расписывали собор Святителя Николая рядом с Центральным парком, и почти каждый обеденный перерыв бегали с мужем в Метрополитен. Там есть картина Брегейля «Жатва», а перед ней — лавка. Я много раз сидела и глядела на эту работу, и у меня возникало ощущение, будто я перед высокоточной плазмой и смотрю на мир через какие-то суперочки, и они так идеально протерты, все так кристально чисто, что я вижу нарисованное на плоскости как реальность. Брейгель просто рисовал — местами грубовато, местами нежно — то, что его интересовало в жизни, которая его окружала. В тот момент мне было непонятно, как монументально-академическое образование поможет мне рисовать то, что я вижу здесь и сейчас. Но цель определилась, и дальше нужно было просто идти и искать.

Когда Сафроновой было шесть лет, родители переехали в Москву. Она блестяще училась в Московском академическом художественном лицее (бывшая МСХШ), после чего легко, без экзаменов поступила в Московский художественный институт имени Сурикова — на отделение монументальной живописи к Евгению Максимову. Вышла замуж за однокурсника Антона Кузнецова — рука об руку они пройдут путь сложных метаморфоз, превращаясь из академических монументалистов в современных художников, но на совместную выставку решатся только двадцать с лишним лет спустя, осенью 2024-го. По окончании Суриковки Сафронова и Кузнецов вместе попадут в артель, собранную их суриковским профессором, и станут расписывать храмы, в том числе собор Святителя Николая Чудотворца в Нью-Йорке, будут оформлять офисы и частные дома, одновременно почувствуют бессмысленность механического исполнения монументально-декоративных заказов, пойдут учиться в Институт проблем современного искусства (ИПСИ) и «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства, начнут выставляться и со временем окажутся в поле зрения влиятельной галереи «Триумф». Путь метаморфоз вышел долгим и скрытым от посторонних глаз. В 2012 году Сафронова с проектом «Распорядок дня» попала в финал премии Кандинского как «молодой художник»: формально она вписывалась в возрастные ограничения «до 35 лет включительно», это была ее вторая значительная работа, но «Распорядок» выглядел как произведение зрелого автора с давно сложившимся, выстраданным миром и мировоззрением.

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Мария Сафронова. «Рыбалка», из серии «Среда обитания», 2010

Мария Сафронова. «Рыбалка», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Стрелочник», из серии «Среда обитания», 2010

Мария Сафронова. «Стрелочник», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Утро белого кролика», из серии «Среда обитания», 2010

Мария Сафронова. «Утро белого кролика», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Ночной поезд», из серии «Среда обитания», 2009

Мария Сафронова. «Ночной поезд», из серии «Среда обитания», 2009

Фото: Сафронова Мария

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Мария Сафронова. «Рыбалка», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Стрелочник», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Утро белого кролика», из серии «Среда обитания», 2010

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Ночной поезд», из серии «Среда обитания», 2009

Фото: Сафронова Мария

Между тем первая персональная выставка Сафроновой «Среда обитания», открывшаяся всего лишь годом ранее в частном музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге, демонстрировала не столько зрелость, сколько множественность пройденных художницей школ, академических и современных (она как раз заканчивала курс в ИПСИ и «Свободных мастерских»). Бывшая монументалистка отказывалась от монументальных размеров, предпочитая небольшие холсты, но не от масштабных тем и больших повествований. Цикл «Среда обитания» (2009–2011), включивший в себя раннюю серию «Подземка», казалось, претендовал на то, чтобы заново рассказать о мировом древе — с новой, постапокалиптической версией нижнего, среднего и верхнего миров. Суета мегаполиса ушла под землю, в адские лабиринты метро без поездов — офисный планктон прыгает по шпалам, опаздывая на службу, крепкие мужички мутузят друг друга прямо на рельсах; над опустевшей землей с вымирающими деревнями мечутся стаи птиц и кружат планеты; астронавты деловито хлопочут у орбитальных станций в открытом космосе. Здесь, как в компилятивном студенческом сочинении, были перемешаны пластическая маэстрия «сурового стиля» и живописная аскеза деревенщиков, советский космический миф и пелевинские фантасмагории. Зрелая молодая художница Сафронова появится чуть позднее, но в «Среде обитания» уже обозначилось сущностное свойство ее фантастического реализма — чувствовать и предугадывать настроение времени. Недели через две после вернисажа в «Эрарте» в прокат вышла «Меланхолия» Ларса фон Триера — по интонации «Среда обитания» местами удивительно совпадала с фильмом, ставшим киносенсацией года.

Поворотным событием в карьере Сафроновой оказалась следующая большая серия «Распорядок дня» (2011–2012), посвященная будням психиатрической лечебницы. Характер живописи кардинально изменился — она стала проще и безыскуснее, приблизившись к прямоте и предметности взгляда художников Кватроченто и Северного Возрождения, тень Брейгеля Мужицкого легла на этот ясный, лишенный теней и полутонов мир. Кисть, работающая маслом по дереву или наклеенному на дерево холсту, сделалась суше, сдержаннее и аккуратнее; иллюзорность формы сменилась тактильностью; фигуры и предметы обрели осязаемость, как в рождественском вертепе или кукольном домике; из пространства, выстроенного без затей, по законам прямой перспективы, откачали весь воздух. Каждая сцена — в спальне, столовой, процедурных кабинетах или коридоре — напоминала о театре: пространство походило на сценическую коробку, композиции, в которых прочитывались цитаты из старых мастеров,— на мизансцены из спектакля. Впечатление театральности усиливалось за счет макета, тщательно воспроизводящего помещения лечебницы, почти не выдуманной: художнице удалось побывать в одной ржевской психбольнице и увидеть происходящее своими глазами, так что на самом деле макет относился не столько к области сценографии, сколько к документалистике. Замкнутость пространства, скованность письма, ритуальность повторяющихся действий, безвоздушность — все это, на первый взгляд, было обусловлено самим медицинским сюжетом, но перешло и в другие проекты Сафроновой.

В сопроводительном тексте к «Распорядку дня», вышедшему в финал премии Кандинского в 2012-м и год спустя выставленному в Московском музее современного искусства, говорилось, что Сафронову интересует феномен изолированных сообществ, в частности — сообщества художественного, где тот, кто желает преуспеть, вынужден подчиниться институциональному диктату и следовать неписаным правилам. Слова «сообщество», «множество» и «критика институций» были тогда на устах у всех выпускников столичных школ современного искусства, но метафора психиатрической клиники распространялась у Сафроновой не только на мир искусства и драма добровольного отказа от свободы во имя карьеры, успеха и благополучия касалась не только творческой сферы.

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Мария Сафронова. «Золотые рыбки», из серии «Офис», 2016

Мария Сафронова. «Золотые рыбки», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Конец дня», из серии «Офис», 2016

Мария Сафронова. «Конец дня», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. Макет «Офис», из серии «Офис», стекло, дерево, вода, золотая рыбка, 2016

Мария Сафронова. Макет «Офис», из серии «Офис», стекло, дерево, вода, золотая рыбка, 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Охрана», из серии «Офис», 2016

Мария Сафронова. «Охрана», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Паника», из серии «Офис», 2016

Мария Сафронова. «Паника», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «СМС», из серии «Офис», 2016

Мария Сафронова. «СМС», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

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Мария Сафронова. «Золотые рыбки», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Конец дня», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. Макет «Офис», из серии «Офис», стекло, дерево, вода, золотая рыбка, 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Охрана», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Паника», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «СМС», из серии «Офис», 2016

Фото: Сафронова Мария

Ритуалы социализации, в которых человек обречен участвовать с яслей до выхода на пенсию, стали темой циклов о школе с детским садом («Игра общего вида», 2013–2016; «Опытное поле», 2018) и офисе («Субтитры», 2015; «Офис», 2016). Групповые игры, спортивные состязания, линейки, уроки, елки, летучки, совещания, школьные дворы, классы, опен-спейсы, переговорные, мальчики-зайчики и девочки-снежинки, охранники и секретарши, воздушные шарики и флажки, школьная и спортивная форма, черный низ и белый верх офисного дресс-кода — стандартизированные обряды, пространства, униформы и человеческие типажи бесконечного социального конвейера оставляли сюрреалистическое ощущение сна, в котором все предельно узнаваемо и одновременно фантастично. На выставке «Общее частное», прошедшей в Московском музее современного искусства в 2016 году, впервые соединились больничная, школьная и офисная серии. И внутренности клиники, школы и конторы, этих «дисциплинарных пространств» Мишеля Фуко, развернулись в тотальный бентамовский паноптикум, где зрителю отводилась двойственная роль надзирателя-заключенного.

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Мария Сафронова. «Бассейн», из серии «Игра общего вида», 2016

Мария Сафронова. «Бассейн», из серии «Игра общего вида», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «День защитника Отечества», из серии «Игра общего вида», 2013

Мария Сафронова. «День защитника Отечества», из серии «Игра общего вида», 2013

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Класс», из серии «Игра общего вида», 2014

Мария Сафронова. «Класс», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Классики», из серии «Игра общего вида», 2014

Мария Сафронова. «Классики», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Новый год», из серии «Игра общего вида», 2014

Мария Сафронова. «Новый год», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Праздники», из серии «Игра общего вида», 2014

Мария Сафронова. «Праздники», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

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Мария Сафронова. «Бассейн», из серии «Игра общего вида», 2016

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «День защитника Отечества», из серии «Игра общего вида», 2013

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Класс», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Классики», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Новый год», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Праздники», из серии «Игра общего вида», 2014

Фото: Сафронова Мария

Несмотря на то что в больничной и офисной сериях есть сцены драк, зоной наибольшего социального напряжения у Сафроновой остается школа — с ее мирными занятиями, играми и праздниками. Именно здесь происходит дрессировка «общественного животного» и осуществляется фуколтианская биополитика, здесь начинается гендерная нормализация (мальчикам-зайчикам дарят голубые ракеты, девочкам-снежинкам — розовых зайцев) и патриотическое воспитание (подросшие снежинки наряжены медсестрами, подросшие зайчики — солдатами, на сцену въезжает танк, собранный из зеленых воздушных шариков), кажется, что сама типовая архитектура школы производит определенные социальные типажи. К школьному циклу примыкают еще не оформившиеся в законченные серии работы последних лет, где изображаются соревнования в бассейнах и линейки в школах и кадетских училищах. Места отправления военно-спортивных обрядов, формирующих коллективное тело и орнамент массы, часто украшены мозаиками с солнцем: популярный мотив в монументальном искусстве СССР разрастается до иконного золотого фона — бесстрастным брейгелевским глазом Сафронова точно фиксирует причудливый симбиоз советского и постсоветского в идеологическом пространстве сегодняшней России.

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Мария Сафронова. «Бассейн. Солнце», из серии «Опытное поле», 2018

Мария Сафронова. «Бассейн. Солнце», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Жмурки», из серии «Опытное поле», 2018

Мария Сафронова. «Жмурки», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Передача», из серии «Опытное поле», 2018

Мария Сафронова. «Передача», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Снег», из серии «Опытное поле», 2018

Мария Сафронова. «Снег», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Шарики», из серии «Опытное поле», 2018

Мария Сафронова. «Шарики», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

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Мария Сафронова. «Бассейн. Солнце», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Жмурки», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Передача», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Снег», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Мария Сафронова. «Шарики», из серии «Опытное поле», 2018

Фото: Сафронова Мария

Начиная с «Распорядка дня» каждая большая серия сопровождалась макетами: сперва они смотрелись как что-то вроде эскиза или девиза к картинам, а потом обрели автономию и стали походить на вертепные театры. В последнем проекте «Зона пчел», сделанном Марией Сафроновой совместно с Антоном Кузнецовым и показанном осенью 2024 года в галерее «Триумф», макет наконец разросся в целую инсталляцию с сюрреалистическими скульптурами гигантских пчел, языческих жрецов пчеловодческого культа, улья в виде супрематического небоскреба-человейника и земного шара в виде гибрида снаряда и сот, истекающего то ли медом, то ли кровью. Земля на картинах обоих художников представала зоной глобального бедствия неясной экологической или, может быть, ядерной этиологии: соты многоквартирных домов в спальных районах опустели, редкие многоэтажки возвышаются над водами Мирового океана среди айсбергов, над лесами исполинских подсолнухов парят дронообразные пчелы-мутанты, и последние пчеловоды вышли в кроваво-красные маковые поля, чтобы спасти остатки пчелиной популяции.

Сафронова и Кузнецов говорят, что отправной точкой для их антиутопической эпопеи стал образ мертвой, молчащей пасеки в Тверской области: несколько лет назад знакомые фермеры потеряли всех пчел, когда выпустили их на поля, опыленные преждевременно, не по графику, агрохимикатами, о чем пасечников забыли предупредить. Постепенно пчелы, старинная метафора человеческого общества и новейший символ экологического беспокойства, превратились в сложную и тревожную аллегорию. Смысл ее раскроется позднее или не раскроется вовсе — как и в случае с загадочными «Пчеловодами» Брейгеля Мужицкого, еще одним несомненным источником вдохновения «Зоны пчел». Чем больше Сафронова всматривается в своего любимого нидерландского художника, тем лучше ей удается передать это абсурдисткое ощущение абсолютной ирреальности происходящего в реальном мире. Возможно, это и есть трезвый взгляд на современность.

Шедевр
«Распорядок дня»
Серия картин, макет, тексты. 2011–2012

Предыдущая фотография
Мария Сафронова. «Распорядок дня и тест на вменяемость», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «Распорядок дня и тест на вменяемость», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «7.00. Подъем. Палата», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «7.00. Подъем. Палата», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «7.20. Умывание. Туалет», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «7.20. Умывание. Туалет», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «8.30. Анализы. Процедурная», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «8.30. Анализы. Процедурная», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «Макет больницы», из серии «Распорядок дня», МДФ, пенокартон, проволока, темпера, гипс, 2012

Мария Сафронова. «Макет больницы», из серии «Распорядок дня», МДФ, пенокартон, проволока, темпера, гипс, 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «13.15. Обед. Столовая», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «13.15. Обед. Столовая», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «16.20. Отдых. Коридор», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «16.20. Отдых. Коридор», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «19.40. Телевизор. Столовая», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «19.40. Телевизор. Столовая», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «20.35. Драка. Коридор», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «20.35. Драка. Коридор», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «20.50. Капельница. Подсобка», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «20.50. Капельница. Подсобка», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «22.00. Сон», из серии «Распорядок дня», 2012

Мария Сафронова. «22.00. Сон», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

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Мария Сафронова. «Распорядок дня и тест на вменяемость», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «7.00. Подъем. Палата», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «7.20. Умывание. Туалет», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «8.30. Анализы. Процедурная», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «Макет больницы», из серии «Распорядок дня», МДФ, пенокартон, проволока, темпера, гипс, 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «13.15. Обед. Столовая», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «16.20. Отдых. Коридор», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «19.40. Телевизор. Столовая», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «20.35. Драка. Коридор», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «20.50. Капельница. Подсобка», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Мария Сафронова. «22.00. Сон», из серии «Распорядок дня», 2012

Фото: Сафронова Мария; коллекция ММОМА

Замысел серии возник у Марии Сафроновой, когда ей пришлось лежать в клинике на сохранении беременности, переживая длительную больничную несвободу как осознанную и тягостную необходимость. Однако она не стала переводить в живопись свой личный опыт и свои непосредственные наблюдения за жизнью родильного отделения: в те же годы другая выпускница Суриковского института, Таисия Короткова, работала над проектом «Воспроизводство», где центры репродукции и роддома представали жутковатым футуристическим конвейером, и Сафронова решила не предлагать альтернативных трактовок того же сюжета, тем более что ее волновала иная тема. Она транспонировала собственные ощущения в живописный цикл, посвященный мужскому отделению психиатрической клиники. Побывала в психиатрической больнице в Ржеве, чтобы прочувствовать атмосферу и социальное напряжение пространства, нашла в блоге бывшего пациента Канатчиковой дачи «Распорядок дня» и «Тест на вменяемость» — впоследствии медицинские тексты и макет, выстроенный по воспоминаниям о ржевской лечебнице, выставлялись вместе с живописью как своего рода документальные свидетельства. Ведь сами картины, написанные в жесткой, почти гиперреалистической манере и изображающие больничную повседневность — гигиенические ритуалы, приемы пищи, процедуры — с фантастической достоверностью каждой детали, вплоть до эмалированных кружек с цветочным узором и выщербленного кафеля, казались сценами не документальными, а совершенно сюрреалистическими. Отчасти дело было в странных цитатах из старых мастеров, проступавших отчетливо, как в «Капельнице», прямо отсылавшей к «Мертвому Христу» Мантеньи, или более завуалировано, так что тот или иной эпизод мог напомнить целый ряд «кабачков», «извлечений камня глупости» или «взятий Христа под стражу». Отчасти — в неестественной неподвижности и оцепенении, когда даже «Драка» взбунтовавшихся больных с санитарами лишена драматизма действия, как будто фильм поставили на паузу. В этом мире, напоминающем о картинах ренессансной гармонии прямой перспективой, уравновешенной замкнутой композицией и самой квазитемперной техникой живописи сухой кистью по наклеенному на дерево холсту, разыгрывалась экзистенциальная трагедия — трагедия духа бунтующего, усмиренного и смирившегося со своей участью. Цитаты из старых мастеров, аллюзии на «Историю безумия в классическую эпоху» Мишеля Фуко, политическая реальность 2011–2012 годов — все это сложилось в высказывание актуальное и вместе с тем вневременное.

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