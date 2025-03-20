Двери главных домов моды не устают вращаться — в них один за другим мелькают новые дизайнеры. Возможно, именно поэтому сезон prêt-à-porter FW 2025 оказался сконцентрирован на том, как выглядит современный образ модного.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy of Prada; Miu Miu; Dries Van Noten; Filippo Fior for Hermes; Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Courtesy of Prada; Miu Miu; Dries Van Noten; Filippo Fior for Hermes; Sarah Meyssonnier / Reuters

В такие турбулентные времена вся индустрия наполняется слухами, кто, куда и когда пойдет. Но вдруг появляется главная новость, которую никто не предсказывал,— Демна Гвасалия идет в Gucci. Очевидно, Демну буквально бросают закрыть грудью амбразуру: даже на фоне общей сложной ситуации дела конгломерата Kering — одного из двух основных в этой индустрии наряду с LVMH — выглядят тревожно, а их главный бренд, чьи продажи в прошлом году упали на 23%, нужно срочно спасать.

Демна Гвасалия — один из тех, кто предложил новый образ модного десять лет назад. Принятый публикой, он колоссально повлиял на всю фэшн-индустрию — по подиумам Милана и Парижа до сих пор вышагивают модели с мрачными лицами в длинных пальто с огромными плечами или в куцых спортивных костюмчиках. Но из всего этого постсоветского шика, помноженного на стиль этнических парижских пригородов, он выжал все соки. Это стало очевидно на показе последней коллекции Balenciaga. Теперь у него есть шанс переключиться на что-то другое в Gucci.

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Вторым, кто в то же самое время придумал очень сильный образ, стал Алессандро Микеле, работавший тогда в Gucci — и вот теперь он вернулся в Valentino. И это очень правильное для него место. Дом Валентино Гаравани — это настоящая римская la grande bellezza, к которой он привязан всей душой, и его кэмповая эстетика тут как родная. И после триумфальной кутюрной коллекции он сделал очень верный ход — коллаборацию с Vans. Модели в неопреновых балаклавах, будто отрезанных от гидрокостюма, в кружевах, оборках и стразах шли в слипонах и кедах Vans. И это создало тот самый суперкрутой стайлинг максимально странного набора вещей, которым Микеле в свое время запустил мощную воронку, действующую до сих пор.

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Когда-то Микеле с Демной создали динамическую конструкцию, их образы модного с двух концов поддерживали ее в равновесии. Возможно, случится чудо и у них это получится еще раз.

Новый Dries Van Noten в исполнении Джулиана Клаузнера не особенно отличается от старого — разве что орнаментализм, всегда ему свойственный, получился чуть более взвинченным. К крупным разноцветным пайеткам в новых цветосочетаниях добавились помпоны — ими расшиты целиком отдельные вещи, а также оплетка — ею отделаны лацканы пиджаков и пальто. Так что выбрать Клаузнера — это, как говорят, сделал сам Дрис — оказалось чрезвычайно взвешенным и продуманным решением с точки зрения преемственности и сохранения эстетики и клиентов.

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Слухи давно множатся вокруг Марии Грации Кьюри в доме Dior. Но пока можно только сказать, что ее устойчивость все эти годы была в неизменности формулы «клиентские (они же коммерческие) интересы прежде всего». А всякие формальные эксперименты допустимы в микродозах. В этот раз, например, было немного деконструкции в виде слегка разобранных корсетов, надетых поверх рубашек. А все остальное в этой большой коллекции: белое и черное кружево, пышные юбки из оборок, парки с большим воротником и, конечно, жакеты-бар — ни в чем не обманывало ожиданий зрителей.

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А такого единодушного восторга — прессы, байеров и клиентов, как после дебюта Хайдера Аккермана в Tom Ford, не было давно. Аккерман, наверное, последний человек в мире моды, который может делать настоящий гламур со всем размахом и без всякой иронии — и так, что он выглядит не унылой мертвечиной, а живой красотой. Его настоящая суперсила — умение соблазнять и пробуждать желания, мы уже видели, как она сработала в кутюре для Jean Paul Gaultier, и вот она снова с нами. Вроде все то же самое, что делал его неудачливый предшественник Питер Хокингс — sexy-Форд времен Gucci. Но вместо кондового копипаста тут пленительно тонкая игра: шелковые рубашки наглухо застегнуты, пальто из кожи экзотических тварей туго запахнуты, а закрытые шелковые платья в пол ничего не обтягивают, но открывают спину.

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Hermès всегда подчеркивает, что он не модный дом, а ремесленный, но образ женственности у них определенно есть — это строгость и защита. Строгий выбор цветов — антрацитовый, вулканический и сланцевый, оттенки серого, мраморный белый и немного зелени липы и хвои. Надеж Ване в этот раз говорила о дендизме, и свободные кожаные пальто напоминали о наездниках кнопками по бокам — их можно расстегнуть, чтобы было удобно запрыгивать на лошадь. Настоящий шедевр ремесленного искусства и строгой функциональной красоты — двустороннее пальто шелкового габардина сланцевого оттенка с антрацитовой овчиной внутри. Все это было надето поверх тонких гамаш и водолазок из кашемира и шелка, они же еще по несколько штук обвязаны вокруг талии и накинуты на плечи, создавая согревающие и защищающие слои.

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Но самый сильный образ модного сейчас у Миуччи Прады и Рафа Симонса в Prada. В его основе — любовное расчленение образцов нормативной женственности, чтобы собрать их потом в образцы женственности новой и современной — и такой же новой и современной красоты. Но и классическая маскулинность тоже идет в дело. Поэтому мужские трусы-боксеры XXL в полоску соединялись с мужскими же пижамными кофтами, но выглядели как юбки-тюльпаны, а мятые и немного перекособоченные белые рубашки — с юбками из грубой тяжелой кожи. И бантик впереди только иронически подчеркивал ее грубость. Широкие платья, напоминавшие формой знаменитые robe sac Кристобаля Баленсиаги, были сделаны из плотной костюмной шерсти, а меховые воротники вздыбились волнами, как будто их отпороли от большого дедушкиного пальто и они были слишком велики для женского.

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В Miu Miu у Прады встретились самые разные декады — шляпки-клоши и шелковые платья из 1920-х и 1930-х, жакеты с юбками и пальто-трапеции из 1950-х и 1960-х, трикотаж с люрексом и объемные бомберы из 1980-х и 1990-х. Все напоминает о кино, но ничего не выглядит как в костюмерной — все пропорции и сочетания изменены. А главные хиты коллекции — меховые горжетки с карманами, шерстяные носки со стразами и nipple bra, надетые под тонкие лонгсливы. И это тот образ модного, на котором, как на ракете, Miu Miu год за годом взмывает вверх.