Самое актуальное на неделю с 20 марта

Художник, мистификатор, редактор, трендсеттер из Петербурга предстал перед москвичами многослойным персонажем, радеющим о сохранении культурной памяти.

Конечно, не обошли вниманием его прошлые свершения: участие в первых выставках неофициального искусства в Ленинграде 1970-х, создание журналов «Собака.ru», «Вещь.doc» и проект «Золото болот» в Эрмитаже в 2004 году с повтором в московской галерее «Триумф» в 2006-м.

Для той выставки Белкин придумал цивилизацию болотных карликов с собственной культурой и религией. Выставка показывала вполне реальные артефакты, найденные в результате археологической экспедиции, которая никогда не проводилась. На такие арт-авантюры мало кто мог решиться в российском искусстве нулевых. Сегодня работы Анатолия Белкина хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Городском музее Амстердама и других музеях мира.

В AZ/ART исследуют глубокие слои личности художника. Его особые отношения с текстом, в которых он борется с обрывочностью речи и риском утраты языка. Здесь представлена графическая «Азбука», в которой у каждой буквы собственный портрет и свой характер — ни одна не похожа на другую. В разделе «Архитектура» — руины и обломки, к которым истинный петербуржец не мог остаться равнодушным. Старые фотографии, рисунки, записки, щепки и обрывки ткани собраны в личные истории коллажами и фотоальбомами. В запутавшейся веревочке распознаешь «Непростой отрезок», а в семейной хронологии — «Трудные времена».

Белкин по-донкихотовски отвоевывает эпизоды жизни и культуры у забвения. Буквально связывает их с материальной реальностью своими работами. Потому что время сотрет все, если не попытаться хоть что-то сохранить.