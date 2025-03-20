Стратегия вместо стиля

В начале марта обладателем самой престижной профессиональной награды в мире стал китайский архитектор. За четыре десятилетия Лю Цзякунь спроектировал более 30 объектов — от музеев и университетских кампусов до коммерческих и общественных зданий. Самое впечатляющее в его работах — что все они не похожи между собой: именно отсутствие узнаваемого стиля отмечает в своем заявлении комитет «архитектурного Нобеля». Личный почерк триумфатора этого года проявляется не в визуальных образах, а в «стратегии»: Цзякунь не навязывает форму среде, а, наоборот, извлекает ее из окружающего пространства.

Текст: Инна Логунова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лю Цзякунь с масштабной моделью проекта West Village в своем офисе в Чэнду

Фото: Ng Han Guan / AP Лю Цзякунь с масштабной моделью проекта West Village в своем офисе в Чэнду

Фото: Ng Han Guan / AP

Из-под катка

Лю Цзякунь родился в 1956 году в Чэнду, за три года до Большого голода в Китае. Детство провел в стенах городской больницы, где работала его мать. С ранних лет проявлял интерес к искусству и литературе. Подростком попал под каток «Культурной революции» — в рамках программы Мао Цзэдуна по массовому переселению городской молодежи в деревню был отправлен в сельскую местность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайский архитектор Лю Цзякунь

Фото: courtesy of The Hyatt Foundation / The Pritzker Architecture Prize Китайский архитектор Лю Цзякунь

Фото: courtesy of The Hyatt Foundation / The Pritzker Architecture Prize

Его профессиональный путь совпал с началом постмаоистской эпохи, когда архитектура в Китае начала освобождаться от идеологических ограничений. Лю Цзякунь начал практику в 1982-м в числе специалистов, участвовавших в восстановлении Китая после политических и экономических потрясений. Параллельно он весьма успешно занимался литературой и даже подумывал оставить архитектуру, в которой со временем начал разочаровываться. Однако в 1993 году Цзякунь посетил персональную выставку однокурсника Тан Хуа, которая подтолкнула его к осознанию, что проектирование может быть не просто ремеслом, а средством самовыражения, не уступающим в поэтике и образности литературе. В 1999 году он основал в Чэнду Jiakun Architects, одно из первых в стране частных архитектурных бюро.

Традиция без формы

Уже первые независимые проекты Лю Цзякуня можно считать манифестом его архитектурного метода. В своих работах он обращается к китайской традиции не как к наследию, требующему сохранения, а как к отправной точке для новых решений, свободных от ностальгии и стилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музей каменной скульптуры Луеюань в Чэнду Фото: Ng Han Guan / AP Музей каменной скульптуры Луеюань в Чэнду Фото: courtesy of Bi Kejian Музей каменной скульптуры Луеюань в Чэнду Фото: courtesy of Bi Kejian Следующая фотография 1 / 3 Музей каменной скульптуры Луеюань в Чэнду Фото: Ng Han Guan / AP Музей каменной скульптуры Луеюань в Чэнду Фото: courtesy of Bi Kejian Музей каменной скульптуры Луеюань в Чэнду Фото: courtesy of Bi Kejian

В 2002 году в Чэнду открылся спроектированный им Музей каменных скульптур Luyeyuan. Здание как будто выступает из тени бамбукового леса. Грубый бетон и серый сланец не провоцируют конфликт с природой, а, напротив, растворяются в ней, создавая ощущение тишины и гармонии.

В здании одного из факультетов Сычуаньского художественного института, возведенном в Чунцине по его проекту двумя годами позже, архитектура обретает черты скульптуры. Ржаво-красный фасад прорезан нишами и выступами, превращая постройку в пластичную, объемную композицию. Здесь Цзякунь не просто конструирует пространство, он работает с тенью, глубиной и фактурой, словно высекая форму из каменного массива.

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Если модернизм утверждал, что форма следует за функцией, то в работах Цзякуня форма подчиняется контексту. Его здания не пытаются доминировать, они вплетаются в ткань города, позволяя окружающим объектам сохранять собственный голос. Таков крупнейший проект архитектора — West Village в Чэнду, пятиэтажный комплекс размером с квартал, сочетающий общественное пространство с парками, спортивными зонами, офисами и магазинами. Перфорированные кирпичи, через которые прорастает трава, создают эффект естественного ландшафта, а многоуровневые дорожки будто продолжают городские улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музей часов и значков эпохи Мао Цзэдуна в комплексе частных музеев Цзянчуаня в Аньжэне Фото: courtesy of Bi Kejian Музей часов и значков эпохи Мао Цзэдуна в комплексе частных музеев Цзянчуаня в Аньжэне Фото: Courtesy of Arch-Exist Следующая фотография 1 / 2 Музей часов и значков эпохи Мао Цзэдуна в комплексе частных музеев Цзянчуаня в Аньжэне Фото: courtesy of Bi Kejian Музей часов и значков эпохи Мао Цзэдуна в комплексе частных музеев Цзянчуаня в Аньжэне Фото: Courtesy of Arch-Exist

Для Цзякуня важна и история места, которую он буквально вживляет в возводимые здания. Так, в память о разрушительном сычуаньском землетрясении 2008 года архитектор создал из обломков утраченных зданий «кирпичи возрождения», которые использовал для строительства Музея исторической винокурни Шуйцзинфан и в ряде других проектов.

Но, пожалуй, самое главное качество архитектуры Лю Цзякуня — в том, что он проектирует для людей. И, подобно многослойной человеческой психике, его здания сочетают утопию и реальность, историю и современность, коллективную и индивидуальную память.