Примерка Большого шлема

Воскресная победа Мирры Андреевой на BNP Paribas Open, завершившемся в Индиан-Уэллсе объединенном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн, превратила 17-летнюю россиянку в реальную претендентку на еще более важные титулы и звание первой ракетки мира. В главном рейтинге WTA Андреева поднялась с одиннадцатого места на шестое, где никто из российских теннисисток не был с февраля 2016 года, а по очкам, набранным в этом сезоне, уже идет третьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа, одержанная Миррой Андреевой в Индиан-Уэллсе, позволила юной россиянке подняться в мировом рейтинге на шестое место и закрепиться в элите WTA

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Победа, одержанная Миррой Андреевой в Индиан-Уэллсе, позволила юной россиянке подняться в мировом рейтинге на шестое место и закрепиться в элите WTA

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Триумф 17-летней Мирры Андреевой на BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе можно без всякого преувеличения считать самым громким успехом российского женского тенниса на личных турнирах за десять с лишним лет, точнее, с тех пор, как Мария Шарапова в 2014 году повторно выиграла Открытый чемпионат Франции. Дело ведь не только в самом факте завоевания престижного титула, но и в сопутствовавших этому обстоятельствах. Обыграв в полуфинале Игу Швёнтек, а в финале — нынешнего лидера WTA Арину Соболенко, причем в непростой борьбе, со счетом 2:6, 6:4, 6:3, Андреева стала самой юной теннисисткой, которая превзошла на одном турнире первую и вторую ракетку мира с 1979 года, когда в немецком Фильдерштадте 16-летняя американка Трейси Остин справилась со своими соотечественницами Крис Эверт и Мартиной Навратиловой. Одно лишь это дает повод говорить о победе в Индиан-Уэллсе как об уникальном достижении.

А еще есть все основания утверждать, что, ворвавшись в профессиональный теннис чуть менее двух лет назад безумно талантливым подростком, Андреева превратилась в реальную претендентку на еще более серьезные свершения, для начала — на титул чемпионки одного из турниров Большого шлема.

Кстати, если у мужчин матчи на мейджорах играются из пяти сетов, то есть по сравнению с «мастерсами» они проходят в принципиально ином формате, то у женщин подобной разницы нет. Просто в том же Индиан-Уэллсе «сеяные» игроки стартуют со второго круга, и для победы должны провести не семь встреч, как, например, на US Open, а шесть.

Андреева же с учетом февральского Dubai Duty Free Tennis Championships выиграла два подряд «мастерса», в которых принимала участие практически вся мировая элита, включая Соболенко и Швёнтек. Причем сделала она это на двух типах харда, сначала на экстремально быстром, а затем на крайне медленном. Подобная стабильность на стыке зимы и весны крайне редко прослеживается даже у мужчин, которые проводят большее количество турниров. У женщин же титулы в Дубае и в Индиан-Уэллсе в рамках одного сезона ранее удавалось брать только бельгийке Жюстин Энен (2004) и датчанке Каролин Возняцки (2011), которые в те годы были первыми ракетками мира, а также румынке Симоне Халеп (2015), позже также возглавившей классификацию WTA.

Поэтому рассуждать о том, под силу ли это и Андреевой, отнюдь не рано. К тому же если в основном рейтинге она с одиннадцатого места поднялась на шестое (кстати, с февраля 2016 года, когда там же стояла Мария Шарапова, такая высота была россиянкам не по плечу), то по очкам, набранным с начала сезона, стоит уже третьей, имея 2500 баллов. Чемпионка Australian Open Мэдисон Кис (2944) расположилась на некотором отдалении, но Арина Соболенко (2580) — совсем рядом.

Конечно, выиграть третий подряд «мастерс», стартующий уже во вторник во Флориде Miami Open, было бы уже самым настоящим чудом. На адаптацию к изменившимся условиям у Андреевой будет не неделя, а всего несколько тренировок, да и нарастить эмоциональный запас, который наверняка существенно подтаял в Индиан-Уэллсе, не так просто. Однако через месяц начинается европейская грунтовая серия, по ходу которой россиянка весной 2023 года громко заявила о себе. И если под руководством испанки Кончиты Мартинес, которая при наличии отличного контакта со своей подопечной набирается тренерской мудрости, Андреевой удастся хорошо провести небольшой подготовительный период в начале апреля, то прошлогодний полуфинал Roland Garros, где она, кстати, впервые обыграла Арину Соболенко, на этот раз может трансформироваться для нее во что-то еще более значимое.

Евгений Федяков