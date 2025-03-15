Где твои семнадцать лет? В Индиан-Уэллсе

Решающий женский матч BNP Paribas Masters, выходящего на финишную прямую в Индиан-Уэллсе объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн, впервые за семь лет пройдет с российским участием. Обыграв в трех сетах прошлогоднюю чемпионку, вторую ракетку мира польку Игу Швентек, 17-летняя Мирра Андреева оказалась самой молодой финалисткой этого состязания с 2001 года. В воскресенье ее соперницей будет лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко.

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Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Говоря в четверг о предстоящем полуфинале против Иги Швентек, которая уже дважды, в том числе в прошлом сезоне, выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе, Мирра Андреева демонстрировала рассудительность, не очень характерную для своего возраста. Она призывала не делать далеко идущих выводов на основе на победы трехнедельной давности, одержанной над полькой в Дубае, поскольку прекрасно понимала, что ей во всех отношениях предстоит совершенно другой матч.

И он действительно получился принципиально иным — не из двух сравнительно быстрых сетов, а из трех, причем с тай-брейком в первой партии, по ходу которой в целом борьба была примерно равной.

Потеряв свою подачу в девятом гейме, Швентек тут же отыгралась, и лишь в концовке не совладала с более темповой игрой Андреевой, которая своими бесстрашными атаками заставила опытнейшую соперницу задергаться и ошибаться.

Во втором сете, впрочем, у россиянки не задалось. Нервные затраты были слишком велики, Андреевой требовалась перезагрузка, и жаждавшая реванша Швентек, легко прочувствовав ситуацию, быстро взяла свое. Но в третьей партии все опять изменилось. Вернувшись на корт после тайм-аута, Андреева возобновила штурм чемпионских рубежей. Сначала она взяла подачу в первом гейме, затем — в пятом, создав себе комфортный отрыв — 4:1, и даже брейк, сделанный Швентек в шестом гейме, не помог польке в ее погоне. Более того, поведя в девятом гейме — 30:0, она снова оказалась в ступоре и допустила четыре ошибки подряд.

В итоге — 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 за 2 часа 17 минут.

У Швентек, которая после прошлогоднего триумфа на Roland Garros оступилась уже в пятым подряд полуфинал, продолжается самый проблемный отрезок карьеры за последнюю пятилетку. Андреева же оказалась самой молодой финалисткой Индиан-Уэллса с 2001 года (тогда также в возрасте 17 лет решающей стадии там достигла бельгийка Ким Клейстерс), и первой российской финалисткой этого состязания после того, как в 2018 году Дарья Касаткина проиграла японке Наоми Осаке.

А вот другой полуфинал был быстрым и неинтересным. Точнее, он был интересен только тем, кто болел за первую ракетку мира Арину Соболенко, жестоко отомстившую американке Мэдисон Кис за cенсационное поражение в финале Australian Open. Успех белорусской теннисистки, сыгравшей в своем фирменном атакующем стиле и отдавшей за 51 минут всего 27 очков из 80, на этот раз был безоговорочным — 6:0, 6:1.

В серии личных встреч против Андреевой лидер рейтинга WTA ведет — 4:1, причем в этом году Соболенко уверенно проходила россиянку уже дважды — в Брисбене и на Australian Open. Однако на данный момент на счету Андреевой беспроигрышная серия из одиннадцати матчей, да и победного опыта в Индиан-Уэллсе у Соболенко пока нет. Свой единственный финал, сыгранный там в 2023 году против Елены Рыбакиной из Казахстана, она проиграла.

Евгений Федяков