Станет ли Мирра Андреева первой ракеткой мира?

Елена Веснина, заслуженный мастер спорта, победительница турнира в Индиан-Уэллсе 2017 года:

— Наверное, в нынешнем сезоне Мирре еще будет сложно покорить первое место. Хотя если она выиграет турнир Большого шлема — а в ее способности сделать это нет никаких сомнений,— возможно все. Конечно, не надо забывать про соперниц — прежде всего Игу Швёнтек и Арину Соболенко, Коко Гауфф и некоторых других сильных теннисисток. Однако великолепные победы Андреевой на двух «мастерсах» подряд произвели на меня огромное впечатление. После Индиан-Уэллса я просто смотрю на нее другими глазами. Наверное, со времен швейцарки Мартины Хингис, которая в начале 2000-х годов регулярно справлялась с более атлетичными соперницами — сестрами Уильямс и Линдси Дэвенпорт, в женском теннисе не было такой юной талантливой спортсменки, во многом добивающейся преимущества за счет умения предугадывать ситуацию. При этом, в отличие от той же Хингис, в арсенале Андреевой есть сильная первая подача, которая помогает ей выигрывать большое количество очков. Мирра способна не только играть за счет силы чужих ударов, но и разгонять собственные атаки, заставляя соперниц делать по три-четыре лишних удара и дожидаясь таким образом наиболее подходящего момента для завершения розыгрыша.

Виктор Янчук, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук:

— Почему нет? Андреева — игрок по своей натуре. Она умело ведет обмен ударами, читает действия соперниц, принимает оптимальные решения в непростых моментах, причем зачастую интуитивно. Догнать по мощи Арину Соболенко, которая по идее должна сносить в женском теннисе практически всех, но не делает этого в силу психологии, нашей теннисистке не дано природой. Тем не менее за последние месяцы налицо явная прибавка в физическом развитии Мирры. Она выросла на несколько сантиметров, нарастила более сильные мышцы, заметно усилила подачу и играет на других скоростях. На сегодняшний день Андреева явно может претендовать на победу на любом из турниров Большого шлема, а значит, и на первое место в рейтинге. У нее хорошее доверие с тренером — испанкой Кончитой Мартинес, человеком с немалым опытом. Однако самая сложная стадия становления Андреевой как большой чемпионки еще не наступила. Ведь постоянно побеждать в теннисе не дано никому, даже самым великим игрокам.

Вадим Гущин, спортивный психолог, доктор медицинских наук:

— Андреева — первая в мире? Вполне реально, ведь новой Серены Уильямс в женском теннисе пока не наблюдается. Поэтому я бы поставил вопрос иначе: сколь долго Мирра способна продержаться на вершине рейтинга, если попадет туда через некоторое время? И вот тут ясности пока нет. Андреева — эмоционально устойчивая теннисистка, способная держать удар. Непростая победа над Соболенко это лишний раз подтверждает. Мирра сейчас явно на подъеме, она чувствует уверенность. Но ведь безоговорочных теннисных лидеров всегда отличало умение побеждать не благодаря, а вопреки, обусловленное наличием сумасшедшей спортивной злости. Такую злость в свое время было легко заметить в глазах Марии Шараповой, которая в детстве и юности прошла через серьезнейшие испытания. Мирра росла и развивалась в других условиях. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо, но главные проверки на прочность у Андреевой впереди, и ее истинный потенциал нам еще предстоит оценить.