Русские ракетки накрыли Персидский залив

Оба престижных теннисных состязания, проходивших на этой неделе на Ближнем Востоке, завершились победами российских теннисистов. В ОАЭ в финале Dubai Duty Free Tennis Championships, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $3,7 млн, 17-летняя Мирра Андреева в двух партиях справилась с датчанкой Кларой Таусон, завоевала свой второй титул и впервые поднялась в мировом рейтинге на девятое место. А в Дохе на Qatar ExxonMobil Open, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3 млн, сильнейшим стал Андрей Рублев, переигравший в трех сетах британца Джека Дрейпера. Для 27-летнего россиянина, преодолевшего серию неудач последних месяцев, это 17-й титул, но первый — с мая прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (в центре) празднует победу на турнире в Дубае

Фото: Amr Alfiky / Reuters Мирра Андреева (в центре) празднует победу на турнире в Дубае

Фото: Amr Alfiky / Reuters

За невзрачным для российского тенниса январем 2025 года последовал очень успешный февраль. В начале месяца в австрийском Линце и румынской Клуж-Напоке титулы взяли соответственно Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, а минувшая суббота получилась поистине триумфальной и ознаменовалась яркими победами Мирры Андреевой и Андрея Рублева на берегах Персидского залива.

Дубайское противоборство 17-летней Андреевой с 22-летней Кларой Таусон по суммарному возрасту соперниц оказалось самым «молодым» финалом турниров высшей для WTA категории 1000 c тех пор, как в 2009 году эта категория появилась в женском профессиональном туре.

Не слишком известная оппонентка россиянки в этом году добилась резкого прогресса. Работа с молодым соотечественником Каспером Элсвадом, который тренирует Таусон с сентября прошлого года, будучи ее бойфрендом, позволила датчанке повысить психологическую устойчивость и заметно улучшить удар слева, считавшийся ее слабым местом. Следствием этого стала серьезная прибавка в результатах. В январе в новозеландском Окленде Таусон взяла третий за карьеру и первый за два года титул, обыграв там по ходу дела будущую победительницу Открытого чемпионата Австралии американку Мэдисон Кис.

На Australian Open в третьем круге датчанку остановила Арина Соболенко, но в Дубае на той же стадии Таусон удалось взять у первой ракетки мира убедительный реванш, победив всего за 82 минуты. Зато пятничный полуфинал датчанки против чешки Каролины Муховой получился марафонским и продолжался без малого три часа. В андреевском полуфинале, против Елены Рыбакиной из Казахстана, тоже были сыграны все три партии, но он завершился раньше и выглядел не таким изматывающим. А поскольку Таусон отличается выдающимися физическими данными, было ясно, что в субботу надолго ее не хватит, то есть ключевой может стать уже первая партия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финале дубайского турнира встретились Мирра Андреева (справа) и датчанка Клара Таусон

Фото: Rula Rouhana / Reuters В финале дубайского турнира встретились Мирра Андреева (справа) и датчанка Клара Таусон

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Собственно, так оно и получилось. Поначалу Таусон сопротивлялась достойно и даже весьма эффектно, используя свою резкую подачу по линии и резкий удар справа. Правда, ошибалась она несколько чаще, чем было позволительно против такой классной теннисистки, как Андреева. Да и андреевский удар слева по линии, хорошо получавшийся весь турнир, снова проходил раз за разом. В десятом гейме Андреева даже подавала на сет, но датчанка отыгралась. Однако на тай-брейке преимущество россиянки было подавляющим с первого же розыгрыша, который Таусон завершила очередной неточностью. Ведя — 6:0, Андреева уступила одно очко, после чего закончила сет.

Во второй партии силы Таусон таяли на глазах, и, потеряв свою подачу в четвертом гейме, она по большому счету потеряла способность полноценно сопротивляться.

Андреева же, которая приехала в Дубай со своим постоянным тренером испанкой Кончитой Мартинес, смотрелась так, как и должна смотреться новоиспеченная представительница топ-10. Ее теннис выглядел явно интереснее и фундаментальнее. В итоге — 7:6 (7:1), 6:1 за 1 час 46 минут. Андреева, которая неделей раньше крайне неудачно сыграла в Дохе и, по ее словам, сомневалась, ехать ли вообще в Дубай, стала самой юной победительницей «тысячников» WTA за всю их 16-летнюю историю, с 14-го места поднялась на 9-ю позицию, а по очкам, набранным с начала года, стала четвертой. На серию из двух американских «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами она явно отправится в прекрасном настроении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев после победы в Дохе

Фото: Karim JAAFAR / AFP Андрей Рублев после победы в Дохе

Фото: Karim JAAFAR / AFP

Одновременно в Дохе на турнире АТР категории 500 последний шаг к своему первому в нынешнем сезоне титулу делал Андрей Рублев. Крайне неудачно проведя начало нынешнего сезона, он постепенно набрал форму и одержал в Катаре две волевые и по-своему показательные победы. В четвертьфинале, отыграв матчбол, на тай-брейке третьей партии Рублев сломил сопротивление восьмой ракетки мира австралийца Алекса де Минаура, а в полуфинале — также в трех партиях — справился с опасным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, ранее стоявшим в топ-10 и продолжающим претендовать на место в мировой элите.

Навстречу Рублеву в верхней половине сетки двигался британский левша Джек Дрейпер, переигравший чеха Иржи Легечку, который, в свою очередь, перед этим выбил из сетки главного фаворита Открытого чемпионата Катара испанца Карлоса Алькараса.

В отличие от дубайского финала, катарский продолжался три сета. Но ключевыми факторами в нем тоже стали лучшая готовность российского игрока и усталость соперника, который, как и Рублев, провел в четверг и пятницу по три сета и даже укладывался в более короткое время, но позднее заканчивал и поэтому имел меньше времени для восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соперник Рублева по финалу — Джек Дрейпер из Великобритании

Фото: Hussein Sayed / AP Соперник Рублева по финалу — Джек Дрейпер из Великобритании

Фото: Hussein Sayed / AP

Первые две партии получились равными. Рублев, как обычно, пытался диктовать условия своим ударом справа и сделал брейк в конце первого сета, в то время как Дрейпер, отличающийся вязкостью и одновременно умеющий остро контратаковать, отыгрался в концовке второй партии.

«Честно говоря, не знаю, как я собрался на третий сет»,— скажет позже Рублев, полностью повернувший матч в свою пользу благодаря раннему брейку в решающей партии. После него измотанный Дрейпер выглядел явно хуже. Уступая — 0:5, британец ушел от сухого счета, после чего россиянин закончил матч — 7:5, 5:7, 6:1. О заметном преимуществе чемпиона говорит статистика. Выиграв активными ударами 34 очка против 27, он допустил меньше невынужденных ошибок — 30 против 35.

Второй титул Рублева в Дохе, именно там в 2020 году начавшего свое резкое восхождение в мировую элиту, стал первым громким успехом российских теннисистов в нынешнем сезоне.

Тем самым 27-летний москвич закрепился в топ-10 мирового рейтинга, поднявшись там на девятое место, а по очкам, набранным в этом году, даже стал седьмым.

Из Катара Рублев летит в ОАЭ, где в понедельник стартует мужская половина Dubai Duty Free Tennis Championships — турнир АТР, имеющий категорию 500. Там Рублев посеян третьим и сыграет на старте с одним из победителей квалификации, а в четвертьфинале снова может выйти на Джека Дрейпера. Что касается первого номера посева Даниила Медведева, который находится в другой половине сетки, то он встретится в первом круге с немцем Яном-Леннардом Штруффом из Германии.

Евгений Федяков