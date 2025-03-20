Индикаторы

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Анонсы некоторых материалов мартовских денег
Дрогнет ли ставка
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Оставит ли совет директоров Банка России на заседании 21 марта ключевую ставку на уровне 21%, гадают аналитики банков и биржевые брокеры. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах форума финансового рынка, организованного АКРА, дал понять, что ставку могут повысить, поскольку макроэкономические данные «значимо картину не меняют».
По данным Росстата, инфляция за февраль выросла на 0,81% после январских 1,23%. Годовая инфляция ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024 года.
С мнениями аналитиков о политике ЦБ можно ознакомиться в статье «По ставке смирно».
Почему дорожает рубль
С начала года на внебиржевых торгах в России доллар подешевел на 38% (со 113 руб. 1 января до 85 руб. 14 марта). Аналитиков это не удивляет: причина — в сезонности, в традиционном падении импорта в начале года при одновременном росте экспорта, что ведет к избытку предложения валюты на рынке.
Министра финансов России Антона Силуанова перспективы переукрепления рубля не пугают. По его словам, правительство не ждет в этой связи потерь для бюджета, поскольку одновременно пересчитан и макроэкономический прогноз по росту ВВП.
О причинах и последствиях движения курса валют читайте в статье «Рубль перешел в наступление».
Зачем дешевеют вклады
Не дожидаясь снижения ключевой ставки, крупнейшие российские банки начали постепенно опускать ставки по вкладам. После рекордных прошлогодних предложений, доходивших до 25% годовых, в феврале большинство банков из первой двадцатки уменьшили ставки в среднем на 1 процентный пункт.
И хотя пока нет объективных причин для обещанного смягчения политики Банка России, которая в основном и определяет стоимость денег в экономике, пик ставок по вкладам пройден, уверены эксперты.
О причинах нового тренда читайте в статье «Ставки теряют высоту».
Такси набирают ход
После проседания в коронавирусном 2020 году на 3,5%, до 863,5 млрд руб., объем рынка такси восстановился и к началу 2025 года достиг почти 1,5 трлн руб., следует из подсчетов BusinesStat. Средняя цена проезда за это время выросла почти вдвое — с 24,5 руб. за километр в 2019 году до 48 руб. в конце 2024-го.
Впрочем, и сервис с тех пор сильно изменился. Появились детские такси, такси для провоза животных, такси для бизнес-корпоративов и специальные религиозные сервисы.
Об этом читайте в статье «Свой подъезд к клиенту».