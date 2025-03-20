Свой подъезд к клиенту

Женское такси с опцией поговорить по душам, лимузин на три десятка человек с танцполом, машина, освященная по церковным канонам. Как службы такси развивают новые сервисы и сколько они стоят этой весной, проанализировали «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Удивительно, но ушедшая аномально теплая зима охладила цены на такси в России. По подсчетам Росстата, в декабре 2024 года средняя цена поездки на машинах с шашечками в России составила 47,77 руб. за километр, что ненамного — на 0,25%, но все же ниже, чем месяцем ранее. Помимо Росстата снижение цены на такси зафиксировал аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», по данным которого в декабре 2024-го средний чек поездки на такси по сравнению с ноябрем снизился на 0,7%, до 601 руб.

Зимнее снижение цен произошло впервые за последние годы, до этого расценки на такси неуклонно двигались вверх. По данным Росстата, за пять лет они увеличились вдвое: если в 2019 году средняя цена проезда за километр составляла 24,5 руб., то по итогам 2023 года она подскочила до 30 руб. и вот в конце ушедшего года уже подкатила к 48 руб.

Как погода смогла повилять на таксомоторный бизнес? Во-первых, из-за отсутствия традиционных морозов, снега и гололедицы на дорогах в мегаполисах выросла скорость движения: по разным оценкам, в среднем в моменте она была на 9–10% выше традиционных показателей. Это привело к тому, что таксисты могли быстрее подавать автомобили клиентам и, соответственно, выполнять больше заказав. Также в теплую зиму на дорогах снизилась аварийность. А еще из-за более теплой погоды больше людей этой зимой предпочли передвигаться пешком, а также пользоваться общественным транспортом, и для привлечения клиентов рынок делал ставки более доступными. Впрочем, нынешнее снижение цен на такси — временное явление. Ожидается, что в текущем году цена продолжит расти. Из-за усиления конкуренции участники рынка активно развивают новые сервисы.

Тормоз и опять ускорение

Объем рынка услуг такси в России бурно растет: по оценкам BusinesStat, в 2019 году совокупная выручка участников рынка выросла почти на 16%, до 895 млрд руб. Затем в период пандемии рынок такси просел на 3,5%, до 863,5 млрд руб., в 2020 году. Зато в 2021 году он с лихвой отыграл потери, прибавив 14,6%, до 990 млрд руб. В 2022 году таксомоторная отрасль топталась на месте, показав результаты на полпроцента ниже (985 млрд руб.). Но в 2023 году рост рынка составил внушительные плюс 24%, достигнув отметки в 1,22 трлн руб. По предварительным оценкам, совокупный объем услуг такси в 2024 году прибавил порядка 20%, приблизившись к отметке в 1,5 трлн руб.

Хотя стоит признать, что рост денежных показателей объемов рынка такси прежде всего связан с упомянутым ростом цен. И после временной передышки этой зимой скоро они опять вернутся к росту: только за первое полугодие 2025 года они могут подняться на 7–10% из-за давления ряда неблагоприятных факторов. «Маловероятно, что цены на такси смогут остановить свой рост в отрыве от остальной экономики, ведь без нее отрасль существовать не может,— прогнозирует Александр Корнев, начальник управления по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг".— Даже если оставить за скобками заработок водителей, поездки подорожают из-за роста стоимости услуг агрегатора, который берет процент на свое содержание. Прибавить к этому подорожавшие автомобили, их обслуживание, топливо и очень дорогие кредиты — поездки будут только дороже».

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Цены на такси будут продолжать расти как минимум из-за удорожания автомобилей: по подсчетам «Автостата», средняя цена легковых автомобилей в России (новых и подержанных) за последние три года увеличилась в полтора раза и по итогам 2024 года составила 3,12 млн руб. И помимо цен на сами машины у перевозчика много других текущих расходов. «Надо понимать, из чего складывается цена за поездки на такси,— рассказывает Василий Попов, генеральный директор сервиса перевозок Drivee.— Перевозчики обычно используют примерно такую формулу: топливо плюс плата за использование сервиса, плюс налоги, плюс штрафы, плюс обслуживание автомобиля, плюс доход водителя. А теперь давайте вспомним, как выросли цены на бензин за последнее время. Судя по аналитике Московской топливной ассоциации (МТА), за год в зависимости от марки средневзвешенная цена поднялась на 5–16 руб. за литр. Остальные составляющие этой формулы тоже выросли — от техосмотра до лизинга. Сюда же относится и размер комиссии, которую водитель платит агрегатору. Возможно, в будущем агрегаторы смогут переложить монетизацию своих сервисов, например, на партнеров, получать доход с рекламы или дополнительных услуг, чтобы снизить нагрузку на водителей и тем самым замедлить рост стоимости поездок».

Проезд высшим классом

Рост цен на услуги такси снижает число пользователей услуг.

По данным ВЦИОМа, не пользуются такси лишь 8% жителей России.

По оценкам Аналитического центра (АЦ) при правительстве Российской Федерации, в российских городах с населением менее одного миллиона человек падение числа поездок на такси за последний год составило 15–20%.

С уменьшением числа пользователей участники рынка ищут новые способы привлечь клиентов, развивая новые сервисы. К примеру, разного класса обслуживание. Если раньше в стандартных агрегаторах такси можно было найти два-три способа осуществить поездку, то сейчас клиент может найти свыше полутора десятков разных классов машин на вкус и кошелек.

Какие из новых сервисов такси перспективны Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова

Фото: из личного архива Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова

Фото: из личного архива Необычные услуги такси в дальнейшем продолжат свое развитие, поскольку конкуренция на рынке растет с каждым годом. Для увеличения доходов компаний диверсификация услуг является необходимостью. Опросы показывают, что значительное число жителей крупных городов хотя бы раз пользовались нестандартными услугами такси на отдыхе. К перспективным направлениям развития услуг такси можно отнести такие услуги, как детское такси, поскольку для перевозки детей до 12 лет необходимо иметь специальное кресло и развитие подобного направления вписывается в проект «Демография» по увеличению рождаемости. Также, безусловно, востребовано такси для людей с ограниченными возможностями. Найдется свой потребитель для «праздничного такси», предполагающего перевозку большой компании. За последние годы появляется также много новых сервисов, нацеленных на возможность сэкономить на поездке и предлагать за перевозку свою цену. При этом подобные сервисы уступают крупным агрегаторам по оперативности предоставления машины клиенту.

В самом распространенном сервисе «Яндекс Go» помимо предложения совместной поездки («Вместе», который может быть на 20% дешевле стандартной) действуют четыре ключевых тарифа: «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес». Разница в расценках между первыми тремя может составлять 20–30%, но поездка в категории «Бизнес» от «Эконома» в зависимости от конкретных условий (трафик, время суток и пр.) может отличаться по цене в два и более раз. Например, мы попробовали заказать такси в будний день с Юго-Запада Москвы в аэропорт Шереметьево (примерно 50 км) при средней загруженности дорог. Тариф «Эконом» получился 1600 руб., «Комфорт» — 2200 руб., «Комфорт+» — 2500 руб., а «Бизнес» — более 4 тыс. руб.

Класс обслуживания прежде всего зависит от типа автомобиля, который может использоваться в том или ином тарифе. Так, тариф «Эконом» подразумевает использование самых простых автомобилей — обычно седанов размерного класса B. «Комфорт» и «Комфорт+» — это уже седаны и кроссоверы размерного класса С и D, а в «Бизнес» допускают марки премиального сегмента. Причем последние должны быть относительно свежего года выпуска, не иметь царапин и других, пусть даже мелких, повреждений, обязательно аккуратно вымытыми — как снаружи, так и изнутри, иначе при жалобе клиента водителя могут лишить возможности обслуживать высокие тарифы.

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Еще более премиальный набор услуг в серии тарифов Ultima, к которым в «Яндекс Go» относятся такие сервисы, как Premier и Elite. Здесь предлагается подача еще более комфортных автомобилей топ-уровня. Например, если в тарифе «Бизнес» допускается использование Mercedes-Benz E-класса, BMW пятой серии, Audi A6, а также китайская модель Hongqi H5, то в Premier предлагаются такие модели, как Mercedes-Benz S-класса, BMW седьмой серии, Audi A8, Hongqi H9. А в Elite подадут топовые Mercedes-Benz S-Klasse Maybach или Zeekr 009.

Дополнительным сервисом топовых тарифов является обязательный дресс-код водителей: они прибудут на место в костюме и галстуке. Кроме того, по умолчанию они выйдут из машины и откроют дверь пассажиру. Если клиент готов открыть дверь самостоятельно, в приложении можно отметить это специальным уведомлением. Также можно предупредить заранее, что поездка желательна в тишине. В этом случае водитель не будет включать в салоне музыку и отвлекать разговорами.

Еще одна свежая опция, доступная прямо в агрегаторе,— это встреча в аэропорту с табличкой. Для этого достаточно указать номер рейса, имя пассажира, и его по прилете встретит официально одетый водитель, которые проводит до заранее поданного автомобиля и поможет погрузить багаж. Кстати, агрегаторы декларируют, что за качеством обслуживания премиальных тарифов помогают следить современные технологии: например, плавность хода в таких поездках отслеживает система мониторинга, которая обрабатывает данные с акселерометра и гироскопа смартфона водителя. Если последний резко ускоряется, тормозит или перестраивается на дороге, то он рискует быть отстраненным от элитных тарифов. Что касается цен, то элитные тарифы сейчас могут отличаться в три-пять раз от стандартных. Например, заказ такси по указанному выше маршруту в аэропорт нам предложили за 5200 руб., Elite — 7800 руб.

Дети, грузчики и компания

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Помимо класса обслуживания такси активно расширяют свои сервисы, ориентируясь на разные типы пользователей. Например, все шире становятся распространены детские тарифы, где клиенту гарантированы будут детские кресла, причем разных типов: пассажирам возраста до трех лет обещается кресло с приставным столиком, от четырех лет — без столика, школьникам — бустер, который просто приподнимает ребенка с тем, чтобы ремень безопасности правильно фиксировал его посадку.

Но некоторые компании идут еще дальше. Например, в том же «Яндекс Go» утверждают, что допускаемые к детским тарифам водители в обязательном порядке проходят специальные тренинги. К ним, в частности, относится специальный курс от психологов Института дошкольного образования, которые преподают навыки обращения с детьми в том числе в сложной ситуации — например, если ребенок плачет или капризничает.

Примерно на 30–40% будет дороже, если вы захотите поехать большой компанией (до шести человек). Тогда вам подадут более вместительный автомобиль по тарифу «Минивэн» (3000 руб. по упомянутому маршруту). Кстати, подобная услуга доступна и в премиальном разделе — это тариф Cruise, когда обязательно подадут минивэн премиального уровня типа Mercedes-Benz V-класса, за что придется переплатить вдвое (6000 руб.).

На уровне тарифа «Минивэн» сейчас предлагается поездка для инвалидов — это тариф «Специальный», когда по заказу подается минивэн, который оснащен специальным подъемником и пятиточечным ремнем безопасности для крепления инвалидной коляски с пассажиром.

Прочно обосновалась в агрегаторах такая опция, как необходимость перевезти значимый объем багажа. По тарифу «Грузовой» к вам приедет легкий коммерческий автомобиль, причем размеры и вместительность кузова можно выбрать в приложении заранее. Также можно заранее заказать услугу грузчиков. Самый большой автомобиль с грузчиками (кузов XL 400х190х200 см с грузоподъемностью до 2 тыс. кг) по упомянутому маршруту нам предложили за 7200 руб.

Не так давно появилось новшество у стандартных агрегаторов — возможность заказать услуги водителя, который готов доставить вас по нужному адресу на вашей же машине.

Такой сервис стоит примерно столько же, сколько поездка на премиальной машине по тарифу Premier. Нам агрегатор по упомянутому выше маршруту объявил цену в 6500 руб.

Цена проезда в московском такси по тарифам агрегаторов весной 2025 года Выйти из полноэкранного режима Название Класс автомобиля, примеры моделей Особенности и дополнительные сервисы Цена на выбранную поездку с юго-запада Москвы в аэропорт Шереметьево, расстояние 50 км Эконом Массовые, размерный класс B: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, BAIC U5 Перевозка домашнего животного 1600 руб. Комфорт Массовые, размерный класс С и D: Skoda Octavia, Kia Cerato, Chery Tiggo 7 Pro Более вместительный автомобиль, обязательное отсутствие царапин и прочих повреждений, более строгие требования к чистоте салона и кузова, возможность перевозки лыж, сноуборда и других грузов 2200 руб. Комфорт+ Массовые, размерный класс D: Toyota Camry, Volkswagen Passat, Geely Preface 2500 руб. Бизнес Премиум, размерный класс E: Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Audi A6 и пр. Водитель в костюме и галстуке, открывает дверь пассажиру. Возможность встречи в аэропорту с табличкой, поездка в тишине, сопровождение для заранее приготовленного автомобиля 4000 руб. Premier Премиум, размерный класс F: Mercedes-Benz S-класс, BMW 7-й серии, Audi A8, Hongqi H9 и пр. 5200 руб. Elite Премиум, размерный класс F, топовые комплектации: Mercedes-Benz S-Klasse Maybach или Zeekr 009 и пр. 7800 руб. Минивэн Массовые минивэны Число пассажиров — до шести человек 3000 руб. Cruise Премиальные минивэны: Mercedes-Benz V-Klasse 6000 руб. Грузовой Легкий коммерческий автомобиль Размеры багажного отделения:S — 170х100х90 см, до 300 кг

М — 260х130х150 см, до 500 кг

L — 380х180х180 см, 1400 кг

XL — 400х190х200 см, до 2000 кг

Помощь грузчиков 7200 руб.* Открыть в новом окне Источник: оценка «Денег». *С кузовом XL и помощью грузчиков.

Танцы на шесте в авто

Самые необычные типы услуг предлагают не массовые агрегаторы, а небольшие компании, которые пытаются найти свою нишу и привлечь внимание разных клиентов. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и других больших российских городах исключительно для представителей прекрасного пола сейчас можно вызвать женское такси. В этом случае за рулем будет обязательно женщина, что, по идее подобных сервисов, комфортно для тех дам, которым не хочется ехать в замкнутом пространстве с незнакомым мужчиной.

Примечательно, что в предложении таких такси часто значится опция возможного общения по дороге, когда водитель и пассажир по-женски могут обсудить насущные темы и даже получить что-то типа психологической помощи.

Наценка за такой гендерный подход может составлять 30–40% от стандартного вызова такси по агрегатору.

Большое распространение получают специальные такси для проезда с животными, когда для домашних питомцев предлагаются специальные отсеки. Там же клиентов уверяют, что водители сами любят животных и обучены обращению с ними. Например, перевезти братьев меньших в столичном сервисе под названием «Полосатый рейс» сейчас можно за 1600 руб. за поездку в одну сторону до 30 км и за 2000 руб.— более 30 км.

Для любителей повеселиться есть широкий набор предложений лимузинов, где есть не только мощная аудиосистема, караоке, бар, лазерное шоу, но и даже площадка для танцев с шестом. Например, четырехосный лимузин Hummer Bus сможет вместить до 28 человек, его услуги предлагаются от 5200 руб. за час по таким сценариям, как «корпоратив», «свадьба», «деловая встреча», «встреча из роддома».

Есть и такой экзотический вариант, как религиозное такси. В Москве ряд компаний предлагают услуги перевозки для православных. Представители таких сервисов заявляют, что их машины освящены по всем церковным канонам, также за рулем обязательно верующие водители, в дороге можно послушать религиозное радио, почитать духовную литературу (цена — примерно плюс 20% к стандартному вызову).

Необычное предложение связано с сервисом доставки на мотоцикле. В этом случае пассажиру выдается шлем, и он едет пассажиром сзади. Декларируется, что такой способ передвижения не только может пощекотать нервы, но и выручит в плотном городском трафике тех, кто опаздывает (цена — 2500 руб., сюда включено 15 км пробега, каждый последующий километр — плюс 60 руб.). Есть и особенные виды такси для любителей старины. Заявленная цена поездки на редких исторических машинах (типа «Волга» ГАЗ-21 и ЗИМ ГАЗ-12) в специальных компаниях — от 2600 руб. за два часа, доставка в аэропорт — 2600 руб.

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Некоторые новые типы услуг такси могут быть перспективны, убеждены участники рынка. «Женское такси может быть потенциально интересным типом сервиса, но, чтобы это работало массово, нужно, во-первых, вывести на линию много женщин-водителей, а во-вторых — обеспечить их заказами,— размышляет Василий Попов.— Ну а мототакси тесно связано с погодными условиями. Кроме нескольких теплых месяцев, передвигаться на таком такси будет опасно и, мягко говоря, дискомфортно».

В ближайшее время развитие услуг такси будет стимулировать развитие хай-тек-технологий. «Не исключено, что в скором времени мы увидим в такси такие сервисы, как мобильный офис, Zoom для пассажиров, индивидуальная развлекательная программа, выстраивание более сложных маршрутов, включая авиаперелеты и железнодорожные поездки»,— прогнозирует Кирилл Щеглов, генеральный директор коммуникационного агентства «Лонгмедиа».

Не стоит переоценивать экзотические сервисы, которые далеки от массового потребителя. «Сфера такси достаточно консервативна, массовый сегмент поездок составляет главную часть рынка, а дополнительные решения вроде специальных машин для перевозки животных или детей останутся на периферии спроса,— убежден Александр Корнев, начальник управления по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг".— Чтобы быть прибыльным и развиваться, для таксопарков нужен оборот, которого у нишевых предложений нет. Например, лет пять-семь у нас массово появлялись таксопарки с электрокарами, но впечатления от необычных машин быстро прошли вместе с клиентами. Выполнять заказы по обычным ценам стало невыгодно, и большинство электромобилей осталось в руках частников».

Алексей Грамматчиков