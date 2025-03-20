Рубль перешел в наступление

После ослабления в конце 2024 года рубль начал стремительно восстанавливать позиции. За два с половиной месяца курсы ведущих мировых валют в России снизились на 14–25%. Укреплению рубля способствуют сезонные факторы и потепление дипотношений между Россией и США. Аналитики не исключают дальнейшего укрепления рубля, но меньшими темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Этот год российская валюта начала уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. К концу января, по данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке опустился на 13%, до 98,57 руб./$, в феврале потерял еще 9,3% и впервые за полугодие опустился ниже 90 руб./$. 13 марта американская валюта достигла 83,37 руб./$, обновив минимум с 27 июня 2024 года. 15 марта курс остановился на отметке 85,51 руб./$, что почти на 28 руб., или 24,7%, ниже значений конца 2024 года. За то же время курс евро снизился на 24,47 руб., или 20%, до 93 руб./€, откатившись к уровням начала августа 2024 года. Юань на Московской бирже подешевел на 1,9 руб. (13,9%), до 11,8 руб./CNY, что близко к минимумам с сентября минувшего года.

Начало года традиционно считается одним из лучших периодов для российской валюты. По оценке «Денег», за последние 20 лет курс доллара снижался в первом квартале 11 раз в среднем на 7%. Причина сезонности в традиционном падении импорта в начале года при одновременном росте экспорта, что ведет к избытку предложения валюты на рынке. 2025 год не стал исключением. По данным Банка России, профицит торгового баланса России в январе—феврале составил $18,5 млрд, что на 15,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. «Поддержку рублю оказал рост предложения валюты со стороны экспортеров — по данным ЦБ, чистые продажи крупнейших экспортеров только в феврале составили $12,4 млрд, еще около $10 млрд было продано в январе»,— отмечает главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

На этот раз эффект был усилен улучшением геополитического фона после начала переговоров между США и Россией по широкому кругу вопросов. Без данного события, как считает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, фундаментальных факторов вряд ли хватило бы для движения рубля, что мы увидели с начала года. «На рынок вернулись надежды на деэскалацию, в том числе на приток средств нерезидентов, который может оказать рублю существенную поддержку»,— отмечает Виктор Григорьев.

В ближайшие месяцы внешнеторговый профицит России будет уменьшаться как из-за падения цен на нефть (Brent опустилась к $70 за баррель, минимуму с декабря 2021 года), так и из-за восстановления импорта. «Рубль, скорее, останется сильным, но будет демонстрировать повышенную волатильность на фоне политических новостей. Потенциал ослабления в случае срыва переговоров предполагает возвращение курса к уровню 100 руб. за доллар, тогда как позитивные новости способны увести курс к 80–85 руб./$»,— считает Владимир Евстифеев.

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Дальнейшее укрепление рубля будет нести риски для бюджета, который сверстан исходя из среднего курса рубля на этот год 96,5 руб./$. По мнению главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаила Шульгина, в случае падения курса доллара ниже 80 руб./$ можно ожидать вербальных интервенций высокопоставленных российских чиновников. «Наиболее вероятными решениями, полагаем, может стать сокращение объемов продаж Банком России юаней на внутреннем рынке, существующая сложная система учета прошлых операций с ФНБ позволяет это сделать»,— полагает руководитель аналитического управления «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. По мнению Владимира Евстифеева, часть выпадающих доходов возможно компенсировать, например, увеличением заимствований Минфина, который уже выполнил квартальный план.

В начале марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что все планы и обязательства бюджета будут выполнены вне зависимости от курса рубля. «Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены вне зависимости от того, какой будет курс — слабый, крепкий»,— приводит слова господина Силуанова «РИА Новости».

Василий Синяев