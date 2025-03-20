Ставки теряют высоту

После прошлогоднего взлета ставок по вкладам до 25% годовых банки взяли курс на снижение. И хотя пока нет объективных причин для смягчения политики Банка России, которая в основном и определяет стоимость денег в экономике, пик ставок по вкладам пройден, уверены участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Если обычно ставки по вкладам следуют за динамикой ключевой ставки Банка России, соответственно, растут или снижаются в зависимости от решений регулятора, в 2024 году это было не так. К концу года доходность вкладов заметно оторвалась от процентного диапазона ЦБ, который обычно составляет "ключевая ставка минус 1 процентный пункт"»,— замечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Ряд банков заявили о снижении ставок уже в январе, а в феврале большинство банков из первой двадцатки уменьшили ставки в среднем на 1 процентный пункт (п. п.), что может уже означать формирование нового тренда на рынке.

Основная причина — ожидание: если в ближайшие месяцы ЦБ и не снизит ключевую ставку с 21%, то как минимум уже не будет ее повышать. «С заседания ЦБ в декабре риторика регулятора несколько смягчилась»,— напоминает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, уточняя, что ставки по классическим банковским продуктам всегда в большей степени определяются ожиданиями будущей траектории ключевой ставки. Поэтому высокая вероятность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года учитывается уже сейчас.

Срок имеет значение

Динамика снижения ставок по вкладам различается по срокам вкладов. Стремительнее падают ставки на вклады сроком более одного года, самую привлекательную же доходность можно получить по депозитам на три-шесть месяцев. «Сильнее всего скорректировалась доходность годовых вкладов — отклонение от ключевой ставки составило 1,19 п. п. по состоянию на 7 марта 2025 года, что говорит о том, что банки ожидают смягчения денежно-кредитной политики. А по полугодовым вкладам средняя доходность опустилась на 0,28 п. п. ниже уровня ключевой ставки, по трехмесячным — на 0,55 п. п.»,— уточняет старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. Средняя доходность по полугодовым вкладам в крупнейших банках — 20,72%, а на 3 месяца — 23% годовых.

Полгода назад участники рынка не понимали, как долго может продолжаться рост ключевой ставки, и привлекали дорогие вклады на длинные сроки. Однако настроения изменились. «Сегодня, когда среднесрочный прогноз предполагает снижение ключевой ставки, как правило, более высокие ставки по вкладам приходятся на более короткие сроки»,— уточняет старший аналитик банка «Уралсиб» Наталия Березина.

Вкладчики, как правило, выбирают максимальную ставку, а значит, в ближайшее время в основном будут открывать вклады на три-шесть месяцев. Как отмечают в аналитическом агентстве Frank RG, за последние полгода уже наметилась тенденция к снижению вкладов на срок свыше одного года — на 0,7 п. п., что, вероятно, говорит о формировании спроса на более доходные, но короткие вклады.

По мнению гендиректора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, сегодня хороший момент, чтобы зафиксировать доходность 18–19% годовых на сроки более года, так как, открывая вклады на полгода, в момент переоформления их осенью таких доходностей уже, скорее всего, не будет.

В банках подтверждают, что сегодня — удачный момент, чтобы разместить вклады под высокую ставку. «Крупные игроки рынка начали снижать ставки, и запустилась цепная реакция, снижение пройдет по всей банковской системе,— уверен директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.— Рынок ожидает снижения ключевой ставки во втором полугодии. Чтобы не допустить процентных рисков, банки начнут заблаговременно снижать стоимость привлечения ресурсов с рынка». По его прогнозам, уже в ближайшие месяцы снижение ставок по вкладам может составить 2–3 п. п. на срок выше шести месяцев и на 1–2 п. п. по коротким депозитам.

В первом полугодии ключевая ставка останется на экстравысоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам, прогнозируют в ВТБ. «Весной у вкладчиков будет возможность размещать средства под 19–20% годовых,— добавили в банке.— Во втором полугодии мы не исключаем изменения тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства начнут постепенно перетекать на накопительные счета». Самые высокие ставки по вкладам обычно связаны с определенными ограничениями — такие вклады нельзя пополнять, а также для получения максимальной ставки необходимо, например, ежемесячно тратить по карте определенную сумму или выполнять другие условия банков.

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Тренд с оговорками

Впрочем, вряд ли все банки будут снижать ставки по вкладам в едином порыве. Например, в ВТБ объяснили, что, сохраняя высокие ставки по вкладам, реализуют собственную стратегическую цель — увеличить в этом году портфель на треть, до 13,3 трлн руб. «Мы не ожидаем снижения спроса на депозиты, что означает продолжение конкурентной борьбы»,— уточнили в пресс-службе банка. «Конкуренция среди крупных игроков сохраняется — в топ-10 банков ставки в среднем выше, чем в топ-20, и это тормозит снижение ставок»,— отмечает Игорь Алутин.

Есть и еще одна причина, которая заставляет отдельных игроков привлекать дорогие вклады даже в условиях общего снижения процентных ставок — это регуляторные требования. «Банк России объявил о выходе из послаблений, выведенных в 2022 году, в частности, системно значимые кредитные организации должны были вернуться к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности (Н26), что потребовало нарастить привлечение средств вкладчиков»,— напоминает Михаил Матовников. В результате эти банки были готовы переплачивать за вклады. Но после сезонного роста средств клиентов в конце года и в условиях снижения кредитного портфеля и падения маржинальности участники рынка смогли перейти к снижению ставок. «Банки сейчас будут эмпирически нащупывать тот уровень, при котором смогут сократить процентные расходы, не потеряв вкладчиков, конкуренция за которых все еще высока. При этом велик риск оттока средств на фондовый рынок, на рынок недвижимости или на потребление»,— считает господин Матовников.

«Ситуация с нормативной ликвидностью у разных игроков рынка неоднородна»,— полагает Наталия Березина. Если потребность банка в ликвидности меньше, это в числе прочего позволяет снижать ставки по обеим сторонам баланса. Одновременно могут отличаться позиция по капиталу и величина кредитного риска, который банк готов принять, объясняет она.

Кредитование падает

Важнейшее отличие 2025 года от предыдущего — сокращение кредитования во всех розничных сегментах. С учетом того, что аппетиты в кредитовании в этом году будут ниже прошлогодних, банкам не нужно так активно привлекать фондирование, тем более достаточно дорогое, объясняют эксперты. Ставки по всем розничным продуктам находятся на заградительном уровне и выдачи кредитов минимальны, подтверждают в банках.

Начавшийся разворот в сторону снижения ставок по вкладам позволяет банкам постепенно снижать и стоимость кредитов. Пока символически, что принципиально не влияет на доступность кредитов, однако в дальнейшем снижение ставок станет более заметным, уверены банкиры. «Снижение ставок даже на 1 п. п. по автокредитам или потребкредитам незначительно, но может повлиять на спрос и доступность»,— уверен Виталий Костюкевич. Хотя ставки по автокредитам и высокие, большая доля покупок автомобилей происходит с использованием кредитных средств, говорит эксперт: «В части ипотечного кредитования снижение на 1–2 п. п. это скорее сигнал рынку».

При этом остается открытым вопрос, как в условиях заморозки кредитования банки будут «отбивать» обещанную доходность по депозитам, за которые они так дорого заплатили в декабре 2024 года. «Даже если бы ключевая ставка в декабре была повышена, не было риска, что в банковской системе будут большие оттоки вкладов, если бы ставки остались на уровне 21–22% годовых»,— считает Павел Самиев. Он напоминает, что в конце 2024 года кредитование уже начало сжиматься, и все понимали, что этот тренд сохранится на весь 2025 год. Поэтому возможности для размещения дорогих клиентских средств в доходные активы у банков значительно ограничены.

Инвестиции как альтернатива

В прошлом году из-за высоких ставок у вкладов как у наиболее защищенного инструмента для сбережения фактически не было альтернатив, и банки фиксировали существенное охлаждение клиентов к инвестициям на фондовом рынке. В этом году на фоне падения доходностей вкладов ситуация может измениться. Часть средств может вернуться на фондовый рынок, считают эксперты. «Начало постепенного понижения банками ставок по вкладам заставляет людей искать новые инструменты для сохранения высокой доходности,— говорит Игорь Алутин.— И мы уже видим, что клиенты идут в коллективные инвестиции, где потенциальная доходность некоторых инструментов превышает доходность по депозитам». С учетом того, что более заметно снижаются ставки по вкладам срочностью более одного года, возможностей для фиксации повышенной доходности на перспективу становится все меньше, подтверждает Владимир Евстифеев, добавляя, что в этом плане рублевые облигации выглядят более предпочтительно. Но в свете более умеренных планов по наращиванию кредитного портфеля в этом году банкам вряд ли будет нужно как-то специально конкурировать с фондовым рынком в части средств населения, уточняет Наталия Березина.

В целом прогнозируемое снижение ставок по вкладам в ближайшие месяцы на уровне 2–3 п. п. не окажет серьезного влияния на привлекательность вкладов для населения, считают эксперты. «Никаких серьезных предпосылок для сокращения вкладов в банках сейчас нет даже с учетом ожидаемого снижения ставок,— уверен Павел Самиев.— Даже доходность 17–19% годовых, которую мы можем увидеть к осени 2025 года, остается очень высокой и интересной для сбережения. По мнению Виталия Костюкевича, даже при условии снижения ставок не произойдет резкого перетока средств клиентов в другие сберегательные или инвестиционные инструменты. «Ставки по вкладам, несмотря на снижение, находятся на очень высоком уровне — значительно выше уровня инфляции. При сокращении инфляции реальная доходность по вкладам будет снижаться медленнее, чем номинальные ставки. Как правило, реальная доходность (проценты минус инфляция) по вкладам на 1–3% выше уровня инфляции, сейчас же разница составляет около 10%»,— отмечает он.

Юлия Локшина