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Коммерсантъ FM
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По ставке смирно

Чего ждет рынок от мартовского заседания ЦБ

Экономисты не ожидают снижения ключевой ставки ЦБ 21 марта. Основной причиной для удержания высокой ставки считают неустойчивость снижения инфляции.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Все опрошенные «Деньгами» аналитики в марте прогнозируют сохранение ключевой ставки на текущем уровне. В опросе приняли участие эксперты восьми аналитических подразделений брокеров и банков, отвечающие за прогнозирование макроэкономических индикаторов. До конца года в обновленном прогнозе ЦБ предполагаемый диапазон ставки указан в 19–22%.

На предыдущем заседании 14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но предметно обсуждал и ее повышение до 22%. По итогам прошлого заседания ЦБ дал сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». В этот раз, если верить советнику главы Банка России Кириллу Тремасову, регулятор будет рассматривать помимо всего прочего и сценарий снижения ставки. Эти слова были расценены рынком как сигнал о смягчении позиции ЦБ, но чрезмерно оптимистичные ожидания развеяли более жесткие заявления первого зампреда Алексея Заботкина. 13 марта в кулуарах форума финансового рынка, организованного АКРА, он подчеркнул, что имеющихся данных пока недостаточно для изменения сигнала регулятора и он остается умеренно жестким.

Главными аргументами в пользу повышения ставки на прошлом заседании были сохранение повышенных темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания. Однако последние данные показывают, что текущие темпы инфляции замедляются, а инфляционные ожидания начали снижаться. Кроме этого, кредитование, по оперативным данным, остается слабым. «Сезонно скорректированная инфляция (на которую внимательно смотрит ЦБ при принятии решений по ставке) в феврале замедлилась до ~8% после 10,7% в январе и 14% в декабре. В марте ожидаем дальнейшего замедления сезонно скорректированной инфляции до ~7%»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он не исключает, что регулятор может рассмотреть на заседании вариант повышения ставки до 22%, однако большинство членов совета директоров ЦБ, вероятно, выберет сохранение ставки.

В отсутствие необходимости дальнейшего повышения ставки, как считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, ЦБ может перейти от умеренно-жесткого сигнала рынкам к нейтральному, а в риторике может появиться больше пояснений о критериях для начала снижения ключевой ставки.

Быстрого перехода к снижению ключевой ставки на рынке не ждут. Регулятору, как он сам неоднократно заявлял, предстоит еще убедиться в том, что достигнутая жесткость ДКУ достаточна, и дождаться подтверждения устойчивости дезинфляции, чтобы перейти к смягчению ДКП. «Укрепление рубля, снижение темпов роста совокупного кредитования, замедление инфляции в феврале и начале марта пока не могут служить надежным оправданием для уменьшения ключевой ставки. Среди проинфляционных факторов — ускоренное расходование бюджетных средств в январе—феврале»,— говорит руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Если текущий тренд на замедление инфляции проявит свою устойчивость во втором квартале текущего года, ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки в третьем квартале. Такого мнения придерживается большая часть опрошенных «Деньгами» аналитиков. «Пик годовой инфляции будет достигнут в марте—апреле на уровне 10,2%. К середине года ожидаем замедления годовой инфляции до 9,6% и к концу года — до 6,3%»,— отмечает Михаил Васильев. По его мнению, первое снижение ставки будет на заседании 6 июня, по итогам которого ЦБ опустит ставку сразу на 200 б. п., до 19%. К концу года в ПСБ не исключают снижения ключевой ставки до уровня 18%, в Совкомбанке ждут снижения до 14%. «В базовом варианте мы по-прежнему ожидаем начала цикла снижения ставок в июне и ставку 16% на конец года. Основные внутренние вводные — темпы роста кредитования и инфляции, внешние — цены на нефть и изменения геополитических условий»,— полагает руководитель аналитического управления, главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Однако, по мнению экспертов, рынок должен быть готов и к альтернативным сценариям, если Банк России приступит к более раннему понижению ставки во втором квартале. Это, как считает Ольга Беленькая, возможно в случае слишком быстрого охлаждения кредитования и если спрос и/или инфляция будет замедляться быстрее прогнозов ЦБ. «Ряд индикаторов указывают на рост вероятности сценария с более ранним снижением и более низким уровнем ключевой ставки на конец 2025 года при более крепком курсе рубля, который ограничивает ценовую динамику. Если эта тенденция закрепится и будет поддержана реальным снижением геополитических издержек, сценарий более низкой траектории станет базовым»,— говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. В этом случае он допускает снижение ключевой ставки на конец года до 14–16%.

Возможна и обратная ситуация, если окажется, что текущий уровень ДКУ недостаточен для устойчивого замедления инфляции, либо проявятся новые инфляционные риски (со стороны бюджетной политики, расширения программ льготного кредитования, ситуации в мировой экономике, новых жестких санкций, рынка труда и др.). В таком случае, как считает Ольга Беленькая, ключевая ставка может оставаться на текущем уровне дольше, и нельзя исключить ее дальнейшего повышения.

Иван Евишкин

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