Число погибших при ударах США по Йемену выросло до 53

Министр здравоохранения йеменского движения «Ансар Аллах» Анис аль-Асбахи сообщил, что в результате американских бомбардировок погибли 53 человека. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

«В результате ударов по мирному населению, нанесенных американским врагом 15 марта, погибли 53 человека, еще 98 получили ранения»,— написал Анис аль-Асбахи в соцсети X. Он уточнил, что среди погибших — пять детей.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов. Под бомбардировки попали йеменские провинции Сада, Дамар, Хаджа, а также столица Сана. Движение заявило, что не пойдет на перемирие, пока Вашингтон не ответит за удары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США в ударе».