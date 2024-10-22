Хуситы пригрозили США «вьетнамским адом»
Йеменское движение опасается вторжения в порт Ходейда
Хуситское движение «Ансар Аллах» обвинило Вашингтон в разработке плана «вторжения в Ходейду» — стратегический порт, неподконтрольный центральному правительству Йемена. По мнению хуситов, таким способом США хотят остановить удары по Израилю со стороны Красного моря. После старта в январе текущего года американо-британской операции по ослаблению «Ансар Аллах» Пентагон подозревали в намерении высадить военнослужащих на юге Йемена. Но сейчас США сосредоточили свое внимание на бомбардировках подземных объектов движения.
Дым над портом Ходейда после израильской воздушной атаки. 20 июля 2024 года
Фото: Houthi Military Media / Reuters
Министр иностранных дел в хуситском правительстве Джамаль Амер заявил, что США вынашивают план «вторжения в Ходейду», чтобы «заставить Йемен прекратить поддержку Газы». Источник такой информации он не привел. «Если они (американцы.— “Ъ”) будут действовать опрометчиво, то вьетнамский ад окажется для них всего лишь прогулкой в парке»,— пригрозил министр в соцсети X.
После того как США и Великобритания в ночь на 12 января начали операцию по ослаблению военного потенциала хуситов, порт Ходейда не раз подвергался массированным обстрелам. Впоследствии к бомбардировкам густонаселенного города подключился и Израиль — в качестве ответа на регулярные запуски ракет и дронов со стороны «Ансар Аллах».
В последний раз порт находился на грани сухопутного вторжения в 2018 году, когда правительственные силы предприняли масштабную осаду контролируемой хуситами Ходейды.
Блокада не продержалась и полугода из-за давления международного сообщества, обеспокоенного перспективой мощного гуманитарного кризиса.
Слухи о том, что США были готовы высадить спецназ в Йемене, начали распространяться в марте этого года. Тогда канал Sky News Arabia, который базируется в ОАЭ, со ссылкой на источник сообщал, что американских военных могут разместить на архипелаге Сокотра в Аравийском море. Он находится в зоне ответственности Южного переходного совета — близкой к ОАЭ военно-политической платформы, борющейся за отделение от Йемена. Источники Sky News Arabia на тот момент утверждали, что острая необходимость наземного развертывания возникла у Пентагона после отказа стран Персидского залива содействовать США в бомбардировках хуситских позиций.
Впрочем, с начала 2000-х годов на территории Йемена и без этого действует ограниченная группа американских военных. Регулярные письменные отчеты президента США перед палатами Конгресса указывают на то, что военный персонал (его численность не раскрывается) находится «на земле» и сотрудничает «с правительством Йеменской Республики и региональными партнерами для снижения террористической угрозы» в лице «"Аль-Каиды" на Аравийском полуострове» (группировка признана в России террористической и запрещена).
В ноябре 2023 года американский портал The Intercept информировал, что «секретное военное присутствие» в Йемене курируется Объединенным командованием специальных операций США. Источник портала отмечал, что в эпоху 45-го президента Дональда Трампа персонал, дислоцированный в раздираемой гражданской войной республике, планировалось использовать для подготовки немногочисленного «племенного боевого отряда», нацеленного на проведение контртеррористических операций и использование «долгосрочных нетрадиционных методов ведения войны».
Другой вопрос, насколько эффективны окажутся сухопутные войска, учитывая динамику конфликта, разворачивающегося в районе ключевых транспортных артерий мирового судоходства. В мае 2024 года отставные и действующие американские чиновники посетовали в разговоре с Financial Times, что Вашингтон оказывает военное давление на хуситов, не имея четких разведданных об их действительном потенциале. Масштабы фактического ущерба, нанесенного «Ансар Аллах» в первые месяцы обстрелов, неясны, подчеркивали собеседники газеты.
Ситуацию осложняет то, что многие объекты инфраструктуры «Ансар Аллах» расположены глубоко под землей.
Именно поэтому в ночь на 18 октября США были вынуждены применить тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit, нацелившись на тоннели, где хранилось вооружение хуситов. В заявлении Пентагона говорилось, что это была «уникальная демонстрация способности США атаковать объекты, которые противник стремится держать вне досягаемости, независимо от того, насколько они глубоко зарыты, усилены или укреплены».
Базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований, IISS, отмечал в отчете, составленном на основе спутниковых снимков, что масштабное строительство подземных коммуникаций в зонах контроля «Ансар Аллах» началось задолго до текущего регионального конфликта. Хуситы, по словам экспертов, не только отремонтировали довоенные тоннельные системы йеменской армии, но и построили новые подземные объекты.