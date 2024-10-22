Хуситы пригрозили США «вьетнамским адом»

Хуситское движение «Ансар Аллах» обвинило Вашингтон в разработке плана «вторжения в Ходейду» — стратегический порт, неподконтрольный центральному правительству Йемена. По мнению хуситов, таким способом США хотят остановить удары по Израилю со стороны Красного моря. После старта в январе текущего года американо-британской операции по ослаблению «Ансар Аллах» Пентагон подозревали в намерении высадить военнослужащих на юге Йемена. Но сейчас США сосредоточили свое внимание на бомбардировках подземных объектов движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым над портом Ходейда после израильской воздушной атаки. 20 июля 2024 года

Фото: Houthi Military Media / Reuters Дым над портом Ходейда после израильской воздушной атаки. 20 июля 2024 года

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Министр иностранных дел в хуситском правительстве Джамаль Амер заявил, что США вынашивают план «вторжения в Ходейду», чтобы «заставить Йемен прекратить поддержку Газы». Источник такой информации он не привел. «Если они (американцы.— “Ъ”) будут действовать опрометчиво, то вьетнамский ад окажется для них всего лишь прогулкой в парке»,— пригрозил министр в соцсети X.

После того как США и Великобритания в ночь на 12 января начали операцию по ослаблению военного потенциала хуситов, порт Ходейда не раз подвергался массированным обстрелам. Впоследствии к бомбардировкам густонаселенного города подключился и Израиль — в качестве ответа на регулярные запуски ракет и дронов со стороны «Ансар Аллах».

В последний раз порт находился на грани сухопутного вторжения в 2018 году, когда правительственные силы предприняли масштабную осаду контролируемой хуситами Ходейды.

Блокада не продержалась и полугода из-за давления международного сообщества, обеспокоенного перспективой мощного гуманитарного кризиса.

Слухи о том, что США были готовы высадить спецназ в Йемене, начали распространяться в марте этого года. Тогда канал Sky News Arabia, который базируется в ОАЭ, со ссылкой на источник сообщал, что американских военных могут разместить на архипелаге Сокотра в Аравийском море. Он находится в зоне ответственности Южного переходного совета — близкой к ОАЭ военно-политической платформы, борющейся за отделение от Йемена. Источники Sky News Arabia на тот момент утверждали, что острая необходимость наземного развертывания возникла у Пентагона после отказа стран Персидского залива содействовать США в бомбардировках хуситских позиций.

Впрочем, с начала 2000-х годов на территории Йемена и без этого действует ограниченная группа американских военных. Регулярные письменные отчеты президента США перед палатами Конгресса указывают на то, что военный персонал (его численность не раскрывается) находится «на земле» и сотрудничает «с правительством Йеменской Республики и региональными партнерами для снижения террористической угрозы» в лице «"Аль-Каиды" на Аравийском полуострове» (группировка признана в России террористической и запрещена).

В ноябре 2023 года американский портал The Intercept информировал, что «секретное военное присутствие» в Йемене курируется Объединенным командованием специальных операций США. Источник портала отмечал, что в эпоху 45-го президента Дональда Трампа персонал, дислоцированный в раздираемой гражданской войной республике, планировалось использовать для подготовки немногочисленного «племенного боевого отряда», нацеленного на проведение контртеррористических операций и использование «долгосрочных нетрадиционных методов ведения войны».

Другой вопрос, насколько эффективны окажутся сухопутные войска, учитывая динамику конфликта, разворачивающегося в районе ключевых транспортных артерий мирового судоходства. В мае 2024 года отставные и действующие американские чиновники посетовали в разговоре с Financial Times, что Вашингтон оказывает военное давление на хуситов, не имея четких разведданных об их действительном потенциале. Масштабы фактического ущерба, нанесенного «Ансар Аллах» в первые месяцы обстрелов, неясны, подчеркивали собеседники газеты.

Ситуацию осложняет то, что многие объекты инфраструктуры «Ансар Аллах» расположены глубоко под землей.

Именно поэтому в ночь на 18 октября США были вынуждены применить тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit, нацелившись на тоннели, где хранилось вооружение хуситов. В заявлении Пентагона говорилось, что это была «уникальная демонстрация способности США атаковать объекты, которые противник стремится держать вне досягаемости, независимо от того, насколько они глубоко зарыты, усилены или укреплены».

Базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований, IISS, отмечал в отчете, составленном на основе спутниковых снимков, что масштабное строительство подземных коммуникаций в зонах контроля «Ансар Аллах» началось задолго до текущего регионального конфликта. Хуситы, по словам экспертов, не только отремонтировали довоенные тоннельные системы йеменской армии, но и построили новые подземные объекты.

Нил Кербелов