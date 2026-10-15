Ямпольская поддержала идею о строгих требованиях к проведению вузовских олимпиад

«Учитывать только победы — предложил министр науки и образования — не призерам давать льготы при поступлении, а только победителям, а сами олимпиады проводить по таким же жестким требованиям, по которым организуется ЕГЭ. Мне кажется, такие более строгие нормы можно только приветствовать»,— сказала госпожа Ямпольская журналистам (цитата по ТАСС).