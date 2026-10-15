Ямпольская поддержала идею о строгих требованиях к проведению вузовских олимпиад
Советник президента России Елена Ямпольская поддержала предложение главы Минобрнауки Валерия Фалькова об ужесточении требований к проведению вузовских олимпиад. По ее словам, их следует проводить так же строго, как и ЕГЭ.
«Учитывать только победы — предложил министр науки и образования — не призерам давать льготы при поступлении, а только победителям, а сами олимпиады проводить по таким же жестким требованиям, по которым организуется ЕГЭ. Мне кажется, такие более строгие нормы можно только приветствовать»,— сказала госпожа Ямпольская журналистам (цитата по ТАСС).
Ранее Минобрнауки сократило перечень олимпиад школьников, дававших победителям право на приоритетное зачисление в вузы, более чем на четверть — с 83 до 60.