Продажу билетов на концерты Navai в России и Молдавии приостановили

16 октября у Navai был запланирован концерт в Кишиневе, затем — в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Тур должен был продлиться до 24 ноября. Сейчас на сайте рэпера билеты ни на один из концертов купить нельзя.