Продажу билетов на концерты Navai в России и Молдавии приостановили
На сайте рэпера Navai (Наваи Бакиров) приостановили продажу билетов на все ближайшие концерты в России и Молдавии. Ранее исполнителя арестовали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.
16 октября у Navai был запланирован концерт в Кишиневе, затем — в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Тур должен был продлиться до 24 ноября. Сейчас на сайте рэпера билеты ни на один из концертов купить нельзя.
Концерт в Санкт-Петербурге 23 октября перенесен, сообщается на сайте площадки — клуба A2. Новая дата будет объявлена позже. Представители концертной площадки в Тюмени сказали «РИА Новости», что не знают, состоится ли выступление 15 ноября. Организаторы мероприятия не связывались с площадкой, уточнил собеседник агентства.