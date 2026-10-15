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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Жизнь

Продажу билетов на концерты Navai в России и Молдавии приостановили

На сайте рэпера Navai (Наваи Бакиров) приостановили продажу билетов на все ближайшие концерты в России и Молдавии. Ранее исполнителя арестовали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.
Navai (Наваи Бакиров)

Navai (Наваи Бакиров)

Павел Кашаев / Global Look Press

16 октября у Navai был запланирован концерт в Кишиневе, затем — в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Тур должен был продлиться до 24 ноября. Сейчас на сайте рэпера билеты ни на один из концертов купить нельзя.
Концерт в Санкт-Петербурге 23 октября перенесен, сообщается на сайте площадки — клуба A2. Новая дата будет объявлена позже. Представители концертной площадки в Тюмени сказали «РИА Новости», что не знают, состоится ли выступление 15 ноября. Организаторы мероприятия не связывались с площадкой, уточнил собеседник агентства.
Концерт в Казани 18 ноября отменен, уточнили «РИА Новости» в кассах площадки «Корстон».
Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. При обыске его машины нашли наркотики. Суд в Казахстане арестовал Наваи Бакирова на два месяца. Расследование также проводит пограничная служба Киргизии.
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