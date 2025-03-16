Удары армии США по Йемену могут продолжаться неделями

Представители администрации Дональда Трампа на условиях анонимности заявили The Guardian, что удары ВВС США по хуситам в Йемене могут продолжаться еще в течение нескольких недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Naif Rahma / Reuters Фото: Naif Rahma / Reuters

В субботу Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам США начать военную операцию против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Он обвинил движение в «пиратстве, насилии и терроризме» против морских судов и самолетов США и других стран. В результате авиаударов, по последним данным, погиб 31 человек, более 100 получили ранения.

Центральное командование вооруженных сил США, которое управляет действиями войск на Ближнем Востоке, назвало субботние удары началом крупномасштабной операции в Йемене.

Министр обороны США Пит Хегсет написал в X: «Нападения хуситов на американские корабли и самолеты (и наши войска!) недопустимы, а Ирану, их покровителю, вынесено предупреждение».

Представитель Пентагона заявил газете, что с 2023 года хуситы атаковали военные корабли США 174 раза, а коммерческие суда — 145 раз.

«Аль-Арабия» со ссылкой на неназванного представителя движения ранее сообщила о готовности хуситов начать переговоры с США.

О мировой реакции на американскую операцию против хуситов — в материале «Авианосцу USS Garry Truman не спастись».

Кирилл Сарханянц