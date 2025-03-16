«Аль-Арабия»: хуситы заявили о готовности переговоров с США

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о готовности начать переговоры с администрацией США, если Вашингтон проявит соответствующее намерение. Об этом пишет «Аль-Арабия» со ссылкой на неназванного представителя движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Naif Rahma / Reuters Фото: Naif Rahma / Reuters

«Американская агрессия — это неоправданное нападение и нарушение нашего суверенитета. Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог»,— заявил представитель движения. При этом собеседник телеканала отметил, что хуситы готовы к миру, если будет «предпринята серьезная попытка» урегулирования.

Представитель «Ансар Аллах» также предупредил, что «агрессия не позволит Вашингтону добиться своих целей». «Наш ответ на действия США будет жестким и сдерживающим»,— добавил он.

Накануне, 15 марта, президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. Он обвинил движение в «пиратстве, насилии и терроризме» против американских и других судов и самолетов. По данным Минздрава движения, в результате авиаударов США погиб 31 человек, более 100 получили ранения.

Подробнее о роли хуситов в ближневосточном конфликте — в материале «Ъ».