«Газпром» заявил о готовности к снабжению потребителей в зимнем сезоне
«Газпром»: в подземных хранилищах создан резерв в 73,296 млрд кубометров газа
«Газпром» заявил, что готов к надежному снабжению потребителей газом предстоящей зимой. К 1 октября 2026 года компания завершила все плановые и ремонтные работы на газопроводах Единой системы газоснабжения России и «Силе Сибири».
В подземных хранилищах газа в России создан оперативный резерв объемом 73,296 млрд куб. м — в компании назвали его исторически рекордным. С учетом хранилищ «Газпрома» в Белоруссии и Армении резерв составит 74,543 млрд куб. м.
В компании отметили, что объем запасов и технические возможности хранилищ позволяют быстро наращивать поставки при резких колебаниях спроса.