NASA обнаружило возможные следы древней жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance выявил на поверхности Марса минеральные отложения, которые могут свидетельствовать о существовании микробной жизни на планете в прошлом. В июле 2024 года аппарат зафиксировал на скале необычные образования: темные точки, названные «семенами мака», и светлые пятна с темной окантовкой, получившие название «леопардовые пятна».

Подобные структуры на Земле обычно ассоциируются с древней микробной активностью. Однако они могут возникать и в результате неорганических процессов, например при извержении вулканов. Специалисты NASA считают, что обнаруженные отложения, вероятно, образовались в условиях низкотемпературных реакций, что может свидетельствовать в пользу гипотезы об их биологическом происхождении.

Окончательное подтверждение наличия древней жизни на Марсе потребует доставки образцов на Землю для детального анализа, однако из-за финансовых трудностей NASA это может произойти не ранее, чем в период с середины до конца 2030-х годов. Китай планирует аналогичную миссию с целью доставки марсианских образцов до 2035 года.

Ранее NASA объяснило, что красный цвет Марса указывает на существование в прошлом холодных и влажных условий, потенциально благоприятных для жизни. Также астрономы повысили вероятность столкновения Земли с астероидом в 2032 году. В NASA заявили, что не смогут защитить Землю в случае столкновения.

Евгений Федуненко