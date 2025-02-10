Астрономы повысили вероятность столкновения Земли с астероидом в 2032 году

Ученые скорректировали прогноз по астероиду 2024 YR4: его шансы на столкновение с Землей 22 декабря 2032 года выросли с 1,2% до 2,2%. Это стало возможным благодаря новым данным, полученным с трех обсерваторий, включая «Очень большой телескоп» Европейской южной обсерватории.

Астероид диаметром 40–90 м был обнаружен 27 декабря 2024 года системой ATLAS в Чили и сразу вошел в списки потенциально опасных объектов NASA и ESA. В настоящее время он удаляется от Земли и находится на расстоянии 45 млн км, но сблизится с планетой вновь в 2028 году.

Даже в случае падения 2024 YR4 диаметр зоны разрушения не превысит 100 км. Вероятнее всего, астероид упадет в океан. На данный момент астероид 2024 YR4 — это самое опасное небесное тело в списках NASA и ESA с шансами на столкновение с планетой.

Ранее астрономы сообщили, что телескопы обсерваторий по всему миру засняли гигантский радиовыброс. До сих пор их не удавалось увидеть из-за затемняющего космического микроволнового фона, оставшегося от Большого взрыва.

Евгений Федуненко