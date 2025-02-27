NASA объяснило красный цвет Марса

В новом исследовании NASA утверждается, что характерный цвет Марса обусловлен ферригидритом — минералом, формирующимся при взаимодействии воды с железом. Это указывает на существование в прошлом холодных и влажных условий, потенциально благоприятных для жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

Анализ спектральных данных показал, что ферригидрит образовался около 3 млрд лет назад, когда вулканическая активность могла взаимодействовать с водой или льдом. Ученые также предполагают, что марсианская пыль перераспределялась ветрами на протяжении миллионов лет, формируя нынешний облик планеты.

Ранее астрономы повысили вероятность столкновения Земли с астероидом в 2032 году. В NASA заявили, что не смогут защитить Землю в случае столкновения.

Евгений Федуненко