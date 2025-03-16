Голоса становятся тише

Сотрудники признанной в России СМИ-иноагентом радиостанции «Голос Америки» готовятся к увольнениям и потере рабочих виз. Она замолкает впервые за 83 года. Указ Дональда Трампа фактически прекратил ее финансирование, выяснил “Ъ FM”. По словам сотрудника, в редакции уже начались увольнения. Остальным журналистам сказали не приходить на работу временно с сохранением зарплаты. Глава радиостанции Майкл Абрамовиц написал в соцсети Х, что в административном отпуске теперь весь штат из примерно 1,3 тыс. человек, включая его самого

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Голос Америки», признанный в России иноагентом, курируется USAGM, Агентством США по глобальным медиа. Дональд Трамп подписал распоряжение о масштабном сокращении его сотрудников. Та же судьба постигла еще шесть структур. Часть сотрудников радиостанции оформлены как госслужащие и поэтому защищены законом, рассказал в переписке с “Ъ FM” ее сотрудник, пожелавший не публиковать свое имя:

«После того, как Трамп пришел к власти и издал указ о сокращении госслужащих, мы опасались, что это коснется и нас. Неделю назад мы узнали, что одним днем с радиостанции уволили около 20 человек, которые находились на испытательном сроке, включая лучших журналистов, которых недавно повысили и которые просто технически были на испытательном сроке из-за новой должности. В четверг вечером мы узнали о том, что со следующего дня нам отменяют подписку на Associated Press, France-Presse, ABC и Reuters. Это означало, что мы больше не можем использовать их видео и фото. Мы узнали об этом из поста в X от Кэри Лейк, которая была назначена Трампом директором радиостанции, но до сих пор формально не утверждена в этой должности. Сейчас она занимает пост старшего советника USAGM, агентства, частью которого является радиостанция. Вечер пятницы в Вашингтоне стал самым опасным временем для госслужащих. Обычно в это время и в выходные приходят сообщения об увольнениях. Так случилось и с нами: Трамп издал указ о сокращении USAGM, и в субботу утром федеральные сотрудники радиостанции, включая директора и начальников отделов, получили письма о том, чтобы они не выходили на работу в понедельник, их отправляют в оплачиваемый отпуск до дальнейшего уведомления. Через несколько часов такие же оповещения получили те, кто работает по контракту: у них меньше прав, чем у федеральных сотрудников. Некоторые пришли в офис забрать свои вещи, но охрана их не пустила и забрала у них пропуска. Еще через несколько часов нас отключили от почты и рабочего чата. Нам пока продолжают платить, но непонятно, как долго, и вообще уволят ли нас в итоге. Непонятно, что будет дальше: продолжит ли радиостанция в каком-то виде работать или нет. Федеральные сотрудники, которые состоят в профсоюзе, скорее всего, будут пытаться оспорить решение об увольнении через суд. Я не знаю, сколько моих коллег на рабочих визах, но таких меньшинство. Виза привязана к работодателю, и в случае увольнения почти сразу прекращает действие. Обладателям таких виз обычно дают месяц, чтобы сменить статус или уехать из страны. Но в случае, когда контракт прекращается вот так, раньше срока, непонятно, будет ли у них это время. Можно попытаться сменить статус, найти нового работодателя, например, или поступить в университет, — разные варианты, но все непростые. Начальство по этому поводу пока не выпустило никаких инструкций, но в целом сотрудникам дали понять, что вряд ли агентство как-то с этим поможет».

Белый дом тем временем продолжает ужесточать контроль за мигрантами. Дональд Трамп в другом своем указе сослался на принятый еще в XVIII веке закон об «иностранных врагах». Утверждается, что граждане Венесуэлы «массово прибывают в США и занимаются оргпреступностью». Всех венесуэльцев старше 14 лет, считавших себя членами банд, предписывалось депортировать «как врагов». Но суд округа Колумбия указ заблокировал. Программы для желающих мигрировать из Латинской Америки сейчас на паузе, не принимаются и заявки на въезд от украинских беженцев. В то же время темпы депортаций сейчас ниже, чем при демократах: в феврале США выдворили 11 тыс. человек против 12 тыс. год назад, сообщал NBC News.

Трампу вряд ли удастся навязать Америке новую правоприменительную практику в этой сфере, считает юрист-международник Пауль Калиниченко: «Президент весьма скован в возможностях. Все-таки Конгресс решает стратегию и все прочее. Нужно изначально понимать, что миграционная политика в США очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в ЕС. Европейцы исходят из понимания вопросов безопасности и отношений с конкретной страной. Хорошие отношения со страной — мы вводим безвизовый режим. Американцы же всегда смотрели на миграционный поток из конкретной страны и на то, насколько США это нужно. Страна очень уважает Грецию, но приехало очень много ее граждан. Очень уважает Польшу, но очень много поляков. США — и есть страна эмигрантов. Даже невозможно учесть это, их немыслимое количество. Конечно, как правило, они трудятся на уровне низшего звена в сфере услуг: курьеры, официанты, сиделки, медсестры, уборщицы, работяги и все прочее. А есть и бездельники, которые на шею сели. Их потихонечку, может, действительно будут высылать. Вопрос, на чем поймали. Если какая-то ерунда, то могут высылать. А если это серьезные какие-то правонарушения, посадят в тюрьму.

Давным-давно эти президентские полномочия урезаны. У Трампа везде есть узкий коридор возможностей, в том числе в миграционной и санкционной политике».

Ранее The New York Times писала, что США могут ужесточить правила въезда для граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию. Они, в частности, попадут в «оранжевую» категорию, и их гражданам сложнее будет получить туристическую и миграционную визы, но «состоятельных деловых путешественников» это не коснется. Условное распределение стран существовало и раньше, но россияне продолжают получать визы США в зарубежных консульствах, заметил владелец «Визового агентства Антона Ячменёва» Антон Ячменёв: «Это просто старый документ, в котором прописаны те же самые "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны. Как государства в них находились, так они в них и остаются. Ничего не поменялось, кроме, наверное, Эритреи, Гвинеи-Бисау. Немножко изменился портрет людей, которые получают американские визы, но глобально 95-97% запросов приходится на туристические визы B1/B2. Правда, пропали обычные путешественники, которые выбирают эконом-класс. Есть клиенты, которые только на билеты тратят $1 млн. По крайней мере, в таких случаях цели визита заявляются как посещение друзей, родственников или путешествий, перемещение через США в третьи страны.

Остальные разрешения — это учебные, рабочие, визы уникальных специалистов, виза одаренных. Ну и остаются какие-то миграционные визы, которые не связаны с путешествиями как таковыми. Они касаются тех, кто уезжает на постоянные места жительства в США.

Если верить официальной статистике Госдепа, мы говорим сейчас про россиян, то число одобренных заявок колеблется в диапазоне 79-81%. Очень много людей подаются, которые не живут на территории России, а готовы въезжать в Америку, допустим, из Турции.

Конечно, сотрудник консульства смотрит на это с дополнительным, скажем так, пристрастием. Эти люди влияют на статистику отрицательно. По моим клиентам, людям, с кем я общаюсь, статистика упала примерно на 1-1,5%. Если раньше из 100 человек положительное решение получали порядка 81-82 заявителей, то сейчас 79-80. В абсолютном значении количество получаемых россиянами виз сохранилось на уровне, наверное, 2018-2019 годов».

Прежде Дональд Трамп анонсировал запуск программы «золотых ВНЖ». По задумке, их будут предоставлять за инвестирование не менее $5 млн в американскую экономику. Другой вариант — доказать ценность своей специальности для местного рынка, пояснил управляющий партнер агентства Relocode с офисом в Нью-Йорке Михаил Мижинский: «Они будут пускать тех, кто может принести пользу экономике. То есть это не обязательно только эмиграция инвесторов. В первую очередь речь идет о высококвалифицированных специалистах и предпринимателях, которые могут создавать рабочие места. Это позитивно скажется на программах визы талантов, рабочей визы, проектной и рабочей грин-карты, EB-1a, EB2-NIF, EB-5, которые они превращают в программу "золотых карт" за $5 млн. Скорее всего, это они сделают.

Все, что говорит Трамп, сделать легко, но это вершина айсберга.

Через мексиканскую границу заезжает не так много людей по сравнению с тем, сколько просто прилетает на самолете по туристической визе, пытаясь либо запросить политическое убежище, либо нелегально остаться. Вот этот канал пытаются сейчас закрыть. Если этого не сделать, не остановить этот поток, бесполезно строить стену на границе с Мексикой».

Указом от 15 марта Трамп также поручил максимально сократить штат Межведомственного совета по проблемам бездомных, Института музейных и библиотечных услуг и Агентства по развитию бизнеса меньшинств. Агентство США по глобальным медиа, в свою очередь, также курирует «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» которое признано в России иноагентом и нежелательной организацией. В начале февраля Илон Маск, который возглавляет в США Департамент эффективности правительства, призвал закрыть оба СМИ.

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Елизавета Скобцова