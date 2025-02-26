Трамп сулит бизнесу «золотые визы»

У США появятся новые «золотые визы», их можно будет получить за $5 млн. Программу анонсировал президент Дональд Трамп. Правительство должно запустить ее через две недели. Полученные деньги, по словам главы государства, пойдут на покрытие дефицита бюджета. Также он ожидает, что владельцы новой «золотой визы» будут платить много налогов и создавать рабочие места в США. Других подробностей программы пока нет. Как заявил Трамп, на ВНЖ смогут претендовать и российские бизнесмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Будет ли это востребовано? И какие есть препятствия? Соучредитель и управляющий партнер брокера зарубежной недвижимости Tranio.ru Михаил Буланов говорит, что похожая программа сейчас действует в США, но заявки по ней рассматривают годами. По его словам, если власти ускорят процесс, то смогут заинтересовать состоятельных людей: «Это развитие программы EB-5, которая действует уже сейчас. Она непопулярна среди клиентов из России, в прошлом году было подано буквально 50 заявлений, но она безумно популярна среди китайцев, они подают порядка 5 тыс. заявлений в год.

Главное ограничение программы — заявления очень долго рассматривают. То есть у клиентов из России это два года, а клиенты из Китая могут ожидать до десяти лет. Поэтому если Трамп сможет эти бюрократические препоны решить, то они действительно могут получить больше азиатских граждан. Спроса от заявителей из России я бы не ожидал, потому что мы в целом не видим активной миграции россиян в США. При этом программа будет наверняка подразумевать налог на глобальный доход, который не будет никак схлопываться с другими странами. Это довольно узкий сегмент людей, которые действительно связывают свою жизнь дальше с США.

Ключевая причина отказа сейчас — это если человек когда-нибудь занимал публичные посты, причем неважно в России или в любом другом государстве.

При этом на происхождение средств они смотрят достаточно лояльно. Штаты в целом хорошо реагируют, когда деньги приходят к ним, от себя они отпускают их гораздо сложнее. Для тех, кто находится под американскими санкциями, $5 млн вложений будет недостаточно, чтобы эти санкции сняли, потому что они орудуют гораздо большим капиталом. Но Трамп — бизнесмен, вполне вероятно, что договариваться с ним о снятии санкций у этих бизнесменов получится гораздо лучше. Но я сомневаюсь, что эти люди захотят платить американские налоги. Есть пример Олега Тинькова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), когда он хотел отказаться от американского гражданства, на него накладывали многомиллиардные штрафы на прирост его капитала. Я думаю, здесь тоже пойдет речь о многих миллиардах, а не каких-то нескольких миллионах».

Важно, чтобы новая «золотая виза» США создавала минимум бюрократических сложностей, отметил исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев, тогда она станет интересна и тем, кто хочет вести в стране бизнес: «Опция будет востребована не только для того, чтобы уезжать в США и жить там, а просто, чтобы иметь возможность вести там бизнес без риска, что в какой-то момент следующая виза не будет одобрена или ее отзовут, как это очень часто бывает. Без необходимости держать все время связь с адвокатом и юристом и волноваться: что же будет завтра с моей визой, а можно ли по этой визе потом будет привезти супругу и детей, смогут ли ко мне приезжать родители? Все эти вечные риски и проблемы с американской визой, похоже, отменятся.

Цена в $5 млн кратно превышает "золотые визы" других стран. Большинство этих программ начинается от $100-500 тыс., за $1 млн. можно уже получить гражданство в некоторых карибских странах, у которых хорошие паспорта. Можно обратиться к опыту других стран, которые или просят инвестировать в юридическое лицо, или открыть компанию, или создать некое количество рабочих мест, или купить недвижимость. Как это сделают американцы, сложно сейчас представить. Мы все надеемся, что максимально прозрачно, понятно и просто».

По действующей программе EB-5 бизнесмен должен вложить деньги в проект на территории страны, предварительно доказав легальность происхождения средств. Размер инвестиций зависит от места расположения проекта: минимум $800 тыс. для бизнеса, который находится в зоне повышенной безработицы или в сельской местности.

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Елена Иванова