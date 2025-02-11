Венесуэльских мигрантов вернули на родину

Кампания американской администрации по борьбе с нелегальной миграцией затронула и венесуэльцев. Каракас принял почти две сотни мигрантов, которые вернулись на родину двумя рейсами, организованными при поддержке венесуэльских властей. В правительстве Николаса Мадуро акцию назвали частью масштабной правительственной программы по возвращению соотечественников. Между тем в Вашингтоне преподнесли это событие как следствие январского визита американской делегации в Каракас. Те переговоры наглядно показали, что в США и Венесуэле по-разному смотрят не только на вопросы миграции, но и на будущее двусторонних отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венесуэльские мигранты выходят из самолета в Майкетии, штат Ла-Гуайра, Венесуэла

Фото: Gaby Oraa / Reuters Венесуэльские мигранты выходят из самолета в Майкетии, штат Ла-Гуайра, Венесуэла

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Первые два самолета из США с венесуэльскими мигрантами приземлились в аэропорту имени Симона Боливара в понедельник вечером по местному времени (во вторник утром по Москве). Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньяньес опубликовал в Telegram-канале видео, на котором видно, как десятки мигрантов выходят из самолета. Кроме того, он разместил фотографию в окружении «репатриантов», большинство из которых, судя по выражению лиц, возвращению на родину были рады.

Накануне в эфире передачи ConMaduro+ президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал возобновление правительственной программы Vuelta a la Patria («Возвращение на родину».— «Ъ»). Позднее правительство разъяснило: план, впервые представленный командой венесуэльского лидера еще в 2018 году, был разработан с целью возвращения в Венесуэлу «тысяч соотечественников, которые мигрировали из-за экономических санкций и кампаний психологической войны».

Программа подразумевает создание условий для репатриации всех венесуэльских мигрантов и членов их семей, которым не хватает средств, чтобы добраться до родины самостоятельно.

Анонсируя возобновление госпрограммы, которая, по словам господина Мадуро, «подвергалась саботажу со стороны предыдущей администрации США», лидер боливарианской республики сообщил, что власти Венесуэлы ожидают «возвращения на родину» из США около 190 соотечественников. Господин Мадуро при этом подчеркнул, что решение об их «репатриации» было принято в ходе переговоров со спецпосланником президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричардом Гренеллом, посетившим Каракас 31 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты прибыли из США в международный аэропорт имени Симона Боливара

Фото: Gaby Oraa / Reuters Мигранты прибыли из США в международный аэропорт имени Симона Боливара

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Между тем именно этот визит продемонстрировал, как сильно разнятся взгляды двух стран не только на нелегальных венесуэльских мигрантов, но и на перспективы развития взаимоотношений двух стран в целом. Например, в то время как Николас Мадуро выразил надежду на возобновление связей с США и даже призвал американских партнеров «начать все сначала», в Белом доме дали понять, что поездку спецпосланника президента США в Каракас организовали с сугубо практической целью — «добиться освобождения задержанных (властями Венесуэлы.— “Ъ”) американцев и депортации венесуэльцев на родину».

В итоге американская делегация преуспела по обоим направлениям.

По итогам переговоров с венесуэльскими властями господин Гренелл сообщил, что в США он возвращается не один, а в компании с шестью американцами, которые ранее находились под стражей в Венесуэле.

Более поздние комментарии Дональда Трампа продемонстрировали прогресс и по другому вопросу. «Венесуэла согласилась принять обратно всех венесуэльских нелегальных мигрантов, которые находятся в США, включая членов банды Tren de Aragua»,— написал американский лидер в соцсети Truth Social 1 февраля, указав, что власти республики также вызвались обеспечить их транспортировку. В своем сообщении американский лидер не использовал слово «депортация», однако решения, принятые им накануне визита Ричарда Гренелла в Каракас, позволяют предположить, что договоренность с венесуэльскими властями — один из этапов «операции по депортации мигрантов», которую американские власти начали сразу после прихода господина Трампа в Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство «репатриантов» были рады возвращению на родину

Фото: Gaby Oraa / Reuters Большинство «репатриантов» были рады возвращению на родину

Фото: Gaby Oraa / Reuters

В правительстве Венесуэлы не стали опровергать сообщения о том, что среди вернувшихся на родину могли быть члены преступной группировки, но подчеркнули «злонамеренный» и «ложный» характер нарратива о связях Tren de Aragua с венесуэльскими властями. Ответственность за его распространение правительство господина Мадуро, впрочем, переложило на предыдущую администрацию США, заявив, что легенда о криминальной венесуэльской миграции была «посеяна СМИ и представителями администрации (экс-президента США.— “Ъ”) Байдена, чтобы наказать всех венесуэльских мигрантов и стигматизировать страну».

В том же заявлении власти боливарианской республики отметили, что по-прежнему привержены идее Николаса Мадуро «начать все с нуля» в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Как заверили в правительстве, там готовы «поддерживать прямые отношения на основе общения, уважения и взаимопонимания». В Вашингтоне, однако, сигнализировали, что при нынешнем раскладе политических сил такой сценарий едва ли возможен. Комментируя визит американской делегации в Каракас, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула: визит не означает, что американские власти признают Николаса Мадуро законным лидером Венесуэлы.

Позднее слова госпожи Левитт подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио. Отметив, что в США не рассматривают вопрос о признании Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы, глава Госдепартамента сказал в интервью Fox News: «Он освободил американцев, которые никогда не должны были находиться в его тюрьмах. Они были заложниками… Я думаю, что такие лидеры, как Мадуро, независимо от того, насколько жесткими они пытаются быть, уважают Дональда Трампа». Господин Рубио выразил уверенность в том, что Николас Мадуро знает: у США «есть много возможностей нанести серьезный ущерб» официальному Каракасу.

Анастасия Домбицкая