Уиткофф: Трамп ожидает прекращения огня на Украине в течение недель

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом свой недавний приезд в Россию. Господин Уиткофф в Москве провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Итоги переговоров спецпосланник обсудил с мистером Трампом. По его словам, президент США ожидает прекращения огня на Украине «в течение недель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Президент использует для описания временных рамок слово "недели"»,— сказал спецпосланник главы Белого дома в эфире CNN. По словам господина Уиткоффа, его встреча с Владимиром Путиным продлилась 3-4 часа. «Она (встреча.— "Ъ") была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях конфликта на Украине. Именно так я бы ее описал»,— заключил он. Спецпосланник добавил, что Владимир Путин, по его мнению, «принимает философию» Дональда Трампа.

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошли 13 марта в закрытом формате. Как позднее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, господин Путин передал через американского спецпосланника информацию и «дополнительные сигналы» для президента США. Дональд Трамп оценил итоги этой встречи как «очень хорошие и продуктивные».

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о высоких шансах разрешения ситуации вокруг Украины. В то же время он призвал Владимира Путина «полностью пощадить» группировку ВСУ в Курской области. Президент России ответил на призыв Дональда Трампа, заявив, что если украинские войска сложат оружие, то им будет гарантирована жизнь и достойное обращение.

Подробнее о позиции России по прекращению огня на Украине — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».