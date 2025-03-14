Трамп: бои на Украине могут наконец-то закончиться

Президент США Дональд Трамп назвал «хорошими и продуктивными» переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявил о высоких шансах разрешения ситуации вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится — но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении»,— написал он в соцсети Truth Social.

Господин Трамп заявил, что он попросил Владимира Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области.

Накануне в Москву прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф для обсуждения возможности заключить временное прекращение огня с Украиной на 30 дней. Через господина Уиткоффа Владимир Путин передал информацию и «дополнительные сигналы» для Дональда Трампа, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла. Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошли в закрытом формате.

Подробнее о позиции России по перемирию — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».