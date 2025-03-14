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Путин ответил на просьбу Трампа пощадить группировку ВСУ в Курской области

Путин призвал Киев приказать солдатам ВСУ в Курской области сдаться в плен

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить группировку ВСУ в Курской области. Если украинские войска сложат оружие, то им будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил господин Путин.

«Ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область»,— сказал президент.

«В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой как терроризм»,— напомнил он.

«Вместе с тем, мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение»,— заявил Владимир Путин.

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениями сложить оружие и сдаться в плен»,— добавил он.

Заявление Владимира Путина опубликовала пресс-служба Кремля. Оно было сделано во время вступительной речи на заседании с постоянными членами Совета безопасности России. В повестке заседания — восстановление российско-американских отношений. Несколько часов назад президент США Дональд Трамп сообщил, что «настоятельно просил Путина пощадить жизни» военнослужащих ВСУ в Курской области.

Фотогалерея

Ситуация в освобожденных поселках Курской области

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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