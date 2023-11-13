Не все на абортаж

В выходные патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту». По словам главы РПЦ, это необходимо сделать, поскольку врачи «иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, склоняют женщину сделать аборт». При этом в России растет число регионов, где частные клиники сами отказываются от проведения абортов. Как правило, это происходит после бесед с региональными чиновниками, которые настоятельно предлагают руководителям клиник «внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране». На сегодняшний день от проведения абортов полностью отказались коммерческие организации Крыма и Курской области, частично — клиники Мордовии, Татарстана, Челябинской области. Введение возможного запрета обсуждают в Калининградской области и Приморском крае. Опрошенные “Ъ” эксперты предупреждают, что это нарушает конституционные права женщин и может привести к росту числа криминальных операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал на XI Общецерковном съезде по социальному служению. «К сожалению, число абортов по-прежнему остается высоким,— сказал глава РПЦ.— Слава богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Потому что иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт».

Напомним, в августе парламент Мордовии принял региональный закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности; инициативу предложила Общественная палата республики. Под «склонением» в законе понимается «понуждение путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований». За нарушение предусмотрены штрафы — до 10 тыс. руб. для обычных граждан и до 200 тыс. руб. для юридических лиц. В ноябре аналогичный закон приняло заксобрание Тверской области; такая же инициатива внесена в думу Тамбовской области.

Ранее патриарх Кирилл призывал исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России. По словам главы РПЦ, «коммерческая медицина зачастую не исполняет важнейших антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты». Патриарх пояснял необходимость такого запрета важностью «сохранения и защиты репродуктивного здоровья нации» и призывал к «существенному пересмотру вопросов суверенизации нашего репродуктивного потенциала».

На местах к идее прислушались, утверждают в Русской православной церкви. «Уже в десяти регионах губернаторы, министры здравоохранения собирают представителей частных клиник, предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты. Недавно такая новость пришла из Крыма. Основные коммерческие клиники, которые там есть, отказались совершать эти действия»,— сказал в октябре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Впрочем, в данном случае регионы скорее улавливают сигналы от светских властей. Еще в конце июня вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») предложила губернаторам задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов. Она указала на пример четырех субъектов страны, в которых на тот момент не было ни одной частной клиники с лицензией на аборт,— Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чукотки и Тувы. Они же входят в число 15 лидеров по естественному приросту населения.

Летом же некоторые частные клиники Мордовии стали отказывать женщинам в проведении абортов. А глава республики Артем Здунов заявил: в государственных учреждениях здравоохранения число абортов снижается, а в частных, наоборот, растет, «потому что там не смотрят на нравственную составляющую».

Следующими были Татарстан и Челябинская область. В начале августа в Казани руководители медучреждений и чиновники провели специальное совещание на тему абортов. По итогам встречи частные клиники стали убирать из перечня услуг прерывание беременности, сообщила детский омбудсмен Ирина Волынец. По данным минздрава республики, в 2022 году право на проведение абортов имели 86 частных клиник Татарстана. К сентябрю 2023 года около трети отказались от этой лицензии.

Замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что в июле чиновники провели переговоры с каждым из 59 медцентров, которые занимаются прерыванием беременности. В результате три учреждения пообещали прекратить делать хирургические аборты; одна клиника будет проводить их лишь в условиях круглосуточного стационара. Другие центры оставят только медикаментозное прерывание на малых сроках по медпоказаниям. А три учреждения внедрят «мотивационное анкетирование» беременных женщин, направленное на профилактику абортов.

В Калининградской области предложение о запрете абортов в частных клиниках прозвучало в сентябре — на круглом столе о способах преодоления демографического кризиса. Председатель областного заксобрания Андрей Кропоткин заявил: было принято решение о выработке региональных законодательных мер о возможности запрета абортов в коммерческих медицинских учреждениях. В ответ местные жители создали петицию с требованием остановить «женоненавистнические» действия властей, которые «неминуемо приведут к распространению незаконных абортов». На настоящий момент ее подписали 27 498 человек. В пресс-службе правительства Калининградской области “Ъ” сообщили: пока вместо запретительных мер в области вводится доабортное консультирование.

27 октября депутаты Астраханской области направили председателю Госдумы Вячеславу Володину законопроект, предусматривающий права регионов запрещать аборты в частных клиниках. Министерство здравоохранения Ростовской области поддержало инициативу.

9 ноября министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что искусственное прерывание беременности в регионе будет проводиться только в государственных медорганизациях. По его словам, руководителям частных клиник было предложено «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации» и они «добровольно отказались от проведения абортов». В этот же день об аналогичном решении объявил замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Он отметил, что всего в регионе такие лицензии есть у пяти клиник — четыре из них уже отказались от проведения абортов, и теперь примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где «с ними активно ведут работу».

В минздраве Приморского края “Ъ” заявили, что не получают от коммерческих больниц всех сведений о проведении абортов и их последствиях. Поэтому, указали в ведомстве, в данном вопросе возможны несколько вариантов решения, в числе которых — ввод специализированной системы данных для негосударственных медицинских организаций по процедурам прерывания беременности или же полный запрет их проведения в таких структурах.

Впрочем, власти некоторых регионов утверждают, что им удается снижать число абортов без запретительных или добровольно-принудительных инициатив. Например, зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук так объяснила позицию региона: «Из года в год мы регистрируем стабильное снижение числа абортов. Акушеры-гинекологи Удмуртии едины в своем мнении, что запрещение прерывания беременности в медорганизациях может привести к нелегальным способам проведения абортов. А это колоссальные риски для женщины — от потери репродуктивной функции до смертельных септических осложнений».

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева разделяет позицию коллег из Удмуртии. По ее мнению, за запретом в частном секторе последуют очереди в госбольницы, что «откроет двери мафиозным структурам» для производства срочных или анонимных «криминальных абортов». «Частные клиники получали лицензии, они были под контролем, сдавали отчетность. Ни один депутат мне не смог сообщить конкретные нарушения с их стороны»,— утверждает госпожа Ерофеева. По ее оценке, в России «обычные среднеевропейские цифры» абортов — в 2022 году их было 395 тыс. Бороться следует с их причинами, уверена врач — например, нужно запустить программу доступной контрацепции. Для ряда социально уязвимых групп, считает Любовь Ерофеева, она должна и вовсе быть бесплатной.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай говорит: наличие лицензии является главным требованием к организации, которая может оказывать женщинам медпомощь при искусственном прерывании беременности. То есть по общему правилу не имеет значения, частная это организация или государственная. Частные медорганизации заключают с пациентами публичный договор, а значит, в отсутствие соответствующего законодательного запрета не могут отказать в заключении договора.

«В случае обозначенных изменений произойдет искусственное сужение круга субъектов, имеющих право осуществлять подобные медицинские манипуляции,— указывает юрист.— Это фактически может явиться препятствием для таких операций. А также существенно увеличить срок между возникновением необходимости или желания прервать беременность и моментом проведения соответствующей операции». Госпожа Тягай отмечает, что право женщины на аборт обеспечивает охрану здоровья и гарантируется соответствующим законом. Оно должно и дальше рассматриваться как фундаментальное, уверена юрист.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”