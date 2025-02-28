В Воронежской области могут принять закон о запрете склонения к абортам

Депутаты Воронежской облдумы приняли проект закона о запрете склонения к абортам. Это следует из документа, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы региона.

Согласно проекту закона, под склонением к аборту понимается совершение действий, понуждающих беременную женщину к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, просьб, предложений, подкупа, обмана, убеждения, выдвижения требований».

За склонение к искусственному прерыванию беременности предполагаются штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.

В Черноземье аналогичный закон с 2023 года действует в Курской области. Большинство частных клиник в регионе прекратили проводить аборты. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее в Липецкой области. Тамбовские власти также рассматривали возможность введения запрета на склонение к абортам. В ноябре 2024 года закон о запрете склонения к абортам приняли в Орловской области.

Как экс-глава Курской области объяснял последствия закона о склонении к абортам — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов