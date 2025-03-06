Прерывание прерывается

В 2024 году установлен абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта: в медучреждения их поступило на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022-м. Эксперты объясняют это сокращением числа абортов, ограничительными мерами и даже проблемами россиян с половой жизнью. При этом продажи средств экстренной и плановой контрацепции растут, хотя и незначительно: это, считают специалисты, говорит о росте репродуктивной грамотности населения. В Минздраве отмечают, что доступность препаратов для медикаментозного аборта в клиниках не снизилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для медикаментозного прерывания беременности используются препараты мизопростол и мифепристон. С 2023 года приказом Минздрава они включены в перечень предметно-количественного учета (ПКУ), то есть их применение возможно только в медучреждениях. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году российская система здравоохранения получила 636,3 тыс. упаковок этих препаратов — на 33% меньше, чем в 2023 году (подробные данные см. на графике). В RNC Pharma подчеркивают, что в прошлом году был установлен абсолютный минимум потребления мизопростола и мифепристона. До этого минимальные значения фиксировали в 2021 и 2017 годах.

Продажи средств экстренной контрацепции (принимаются в течение 72 часов после незащищенного полового акта) в последние годы «последовательно растут», но и здесь динамика в 2024 году была небольшой, сообщили в компании. Это прежде всего препараты «Постинор» и «Эскапел» с действующим веществом левоноргестрелом (синтетический гормон прогестоген). Препараты мифепристона в низкой дозировке также используются для экстренной контрацепции, но после включения в перечень ПКУ купить их в аптеке можно только по рецепту. «Постинор» и «Эскапел» же с начала 2024 года по решению Минздрава официально перестали быть рецептурными. За 2024 год в аптеках было продано 2,3 млн упаковок препаратов экстренной контрацепции на сумму 1,78 млрд руб. Относительно 2023 года число проданных упаковок выросло на 1%. Что касается средств для плановой гормональной контрацепции (препараты, которые женщины принимают для подавления овуляции), их в 2024 году в аптеках было продано 21 млн упаковок на сумму 31,5 млрд руб. Это на 4% больше в упаковках и на 15% больше в денежном выражении, чем в 2023 году.

Репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова объясняет сокращение объема закупок препаратов для медикаментозного аборта общим сокращением числа случаев прерывания беременности. Это, в свою очередь, связано не только с улучшением доступности контрацепции и ростом осведомленности о ней, но и с усилением профилактики и изменением общественных установок. Эксперт отмечает эффект законодательных и административных мер, в результате которых уже более 500 частных клиник по всей стране отказались от лицензий на прерывание беременности. В двух десятках регионов введены штрафы до 200 тыс. руб. за склонение к абортам.

Гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева говорит, что аборт все реже рассматривается как метод регулирования числа детей в семье. Клиники же, по ее словам, приобретают препараты про запас: «Максимальные объемы закупок были в 2022–2023 годах. По мнению противников абортов, это свидетельствовало о том, что в год реально производится миллион абортов. Однако статистика абортов устойчиво снижается: два года назад было произведено 500 тыс., теперь — менее 400 тыс.».

Главврач клиники «К медицина» Алексей Черников считает, что причина сокращения объемов продаж препаратов для медикаментозного аборта может быть связана и со снижением половой активности россиян: «У многих она сейчас страдает по разным обстоятельствам: депрессия, стрессы, физическое и моральное истощение, отсутствие партнера временное или постоянное».

Повышение спроса на препараты экстренной и плановой контрацепции демонстрирует растущую осведомленность россиян о репродуктивном здоровье, считает Виктория Шустова. Алексей Черников отмечает, что у препаратов плановой контрацепции есть и лечебные эффекты. Любовь Ерофеева считает, что импортные средства плановой контрацепции обходятся дорого, и призывает «позаботиться об импортозамещении».

Тем временем на презервативы россияне в 2024 году потратили больше, чем год назад, но купили их меньше: в аналитической компании DSM Group подсчитали, что продано 18,4 млн упаковок на 7,4 млрд руб. Прирост в деньгах составил 7,7%, но в натуральном выражении объем снизился почти на 5%. В январе 2025 года было продано 1,4 млн пачек презервативов — на 11,2% меньше, чем в январе прошлого года.

В Минздраве объясняют снижение оборота абортивных препаратов эффектом мер, направленных на снижение числа искусственных прерываний беременности, в их числе консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора, «неделя тишины» на размышление перед абортом, мотивационное анкетирование, а также меры поддержки семей с детьми. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина говорит, что переход на ПКУ в случае с мизопростолом и мифепристоном не повлиял на доступность препаратов и медицинскую помощь: в клиниках работа с этими препаратами не вызывает каких-либо проблем.

Наталья Костарнова, Виктория Колганова