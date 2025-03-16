Туризм ориентируется на остров

Россияне массово планируют летний отдых в Китае. Туроператоры отмечают рост числа ранних бронирований, большинство приходится на южную провинцию Хайнань. По подсчетам Ассоциации туроператоров, в штуках спрос подскочил на 25%, а в некоторых случаях на все 200%. Около половины заявок приходится на семьи с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peng Peng / AP Фото: Peng Peng / AP

По сравнению с традиционными направлениями китайский остров доступен для российских туристов: действует безвизовый режим, прямые почти ежедневные перелеты и приятные цены. Средняя стоимость путевок на лето снизилась на 10-15% год к году, рассказала пиар-аналитик туроператора «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко: «То, что спрос на отдых на Хайнане увеличивается, совершенно предсказуемо. Мы договорились с авиакомпанией Hainan Airlines о специальном тарифе на авиаперевозку до аэропорта Хайкоу. Наши партнеры на острове дополнительно набирают штат русскоговорящих гидов. С января по март этого года мы получили как минимум в два раза больше заявок. Активно бронируется и апрель, и май, и июнь. Получаем заявки вплоть до середины июля.

Например, заезд 2 июня на девять ночей в четырехзвездный отель с проживанием, перелетом и трансферами обойдется в 75 тыс. руб. на человека. К тому же для россиян прямым регулярным рейсом возможен безвизовый въезд на Хайнань до бухты Дадунхай.

Это самый популярный и любимый нашими туристами курорт. Сюда едет максимальное количество гостей, ведь это самое активное, динамичное и тусовочное место. Здесь также расположено несколько клиник традиционной китайской медицины».

Размещение в одном из самых престижных отелей острова Atlantis на летний период сейчас доходит до €3,8 тыс. за 10 ночей в номере на двоих. Но можно найти и варианты за несколько сотен евро на первой береговой линии. В качестве культурной программы здесь можно посетить остров обезьян и океанариум или пройтись по барам и парящим мостам. А качество пляжей давно вышло на мировой уровень, отметил председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров: «Мы открывали этот остров в 1997 году. С того времени Хайнань превратился в жемчужину. Пляжи просто великолепные: везде пальмы, это тропики, летом — 30-32 градуса тепла. В основном это побережье с желтым песком, есть локации и с белым, красивые бухты, например, Хайтан. Остров достаточно большой, здесь много гостиниц как высокого, так и среднего класса. Проблем с размещением туристов обычно не бывает.

Остров приобрел славу китайской здравницы, туда едут не только насладиться морем, но и для восстановления.

Туристы здесь могут посетить буддийский центр Наньшань, это огромная территория. Его визитной карточкой является статуя богини милосердия Гуаньинь. Есть замечательный парк "Край света", где можно посмотреть фольклорные выступления представителей народа ли и мяо. Есть знаменитый парк "Олень повернул голову" на вершине горы, откуда открывается великолепный вид на город и море. Много ресторанов, магазинов. Везде можно встретить вывески на русском языке, рестораны русской и международной кухни. Хайнань считается русским курортом, много людей приветствуют вас на родном языке. Европейцев там очень мало».

На всем острове действует зона свободной торговли, а с 2022 года работает крупнейший в мире магазин Duty Free с представительствами зарубежных люксовых брендов. Его площадь такая же, как у «Афимолла» в «Москва-Сити». Пока китайские власти разрабатывают новые меры стимуляции торговли в провинции, россияне засматриваются на возможности шопинга и продовольственного туризма, заметил доцент Высшей школы перевода МГУ им. Ломоносова, специалист по Китаю Константин Батанов: «Зона свободной торговли подразумевает, что там в принципе удобные условия для занятия бизнесом. Сейчас Хайнань освобожден от ряда налогов. Там создается логистическая инфраструктура и всякие преференции для тех, кто хочет вести бизнес. Для туристов здесь изначально низкие цены, допустим, на всякие тропические фрукты и экзотические товары. Гостей курорта может привлечь еще такой момент, что планировали сделать весь Хайнань зоной Duty Free, чтобы там были безналоговые цены на импортные товары, как в аэропортах. Правительство это делает для того, чтобы китайские туристы туда приезжали и тратили свои юани, а не ездили за границу».

При этом уже по итогам прошлого года турпоток на Хайнань из России увеличился в 11 раз по сравнению с 2023-м. Всего на острове отдохнуло больше 170 тыс. человек. Туроператоры ожидают, что в этом году количество поездок снова кратно возрастет

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Анжела Гаплевская