Турпоток перетекает в Китай

По итогам текущего сезона спрос на отдых в Китае может вырасти в три раза. Собеседники “Ъ FM” указывают, что россияне более активно интересуются и пляжными курортами вроде Хайнаня, и экскурсионными программами на материковой части КНР. РБК со ссылкой на данные пограничников писал, что за год количество туристических поездок из России в Китай выросло в четыре раза. Однако реальную ситуацию это может не отражать, отмечают операторы. В статистике ФСБ учитываются, например, те, кто совершают в стране пересадку на транзитных рейсах. Как подсчитали аналитики сервиса «Сравни», в 2024 году страховых полисов для отдыха в Китае было продано вдвое больше, чем в 2023-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, турпоток растет не так активно, как мог бы, в том числе из-за визового режима, отметил гендиректор оператора Space Travel Артур Мурадян: «Китайское направление действительно находится в тренде. Во многом этому способствовало появление китайских перевозчиков и прямых рейсов, в частности, на Хайнань, куда виза не требуется. При этом надо понимать, что основной пик сезона только начинается, если говорить про пляжный отдых. Цифры, я бы сказал, будут приближаться к отметке 500 тыс. руб., если говорить про туристические потоки, это очень неплохие показатели.

По сравнению с прошлым годом рост будет превышать 300%. Опять же, это с учетом того, что в прошлом году рейсы только начинали появляться. С другой стороны, наверное, главным сдерживающим фактором все-таки является требование визы для материкового Китая, при этом они визу планомерно убирают и убрали уже для многих наших соседей. Тем не менее сейчас активно идет продление групповых безвизовых поездок. Пока китайские перевозчики заманивают не только полетами в Китай, но и транзитной перевозкой, которая во многом составила конкуренцию ближневосточным и турецким перевозчикам.

Ездят в Шанхай, Пекин, в Гуанчжоу и остальные провинции Китая. Очень популярны бизнес-миссии в формате блэжэр, когда люди успевают и поработать, и потом насладиться экскурсионными программами. При этом нельзя сказать, что туризм по этому направлению пользуется спросом только с Дальнего Востока, центральная Россия также активно ездит. Если бы у российских перевозчиков было больше провозных емкостей, которые могли бы летать в Китай без бюрократических усложнений, связанных с санкциями, а мы знаем, что Китай отказывается принимать самолеты с двойной регистрацией, то рейсов, на мой взгляд, сразу стало бы больше».

Китай возобновил безвизовый режим для групповых туров в августе 2023 года. В ином случае, кроме Хайнаня, без документа можно попасть только в Шанхай — на круизном лайнере или в провинцию Гуандун — из Гонконга и Макао. Несмотря на ограничения, спрос на материковый Китай тоже растет, рассказал гендиректор оператора China Tour & Business Travel Сергей Джан Ша: «На первом месте стоит тропический остров Хайнань. Общее количество российских туристов, которые поехали туда в первой половине этого года, более 75 тыс. человек. Более того, есть люди, которые уже побывали однажды в Китае и более глубоко интересуются страной. Это уже другие регионы, другие провинции. То есть расширяется не только география поездок, но и их структура, больше акцент делается на изучение каких-то особенностей. Для меня это было удивительно, что есть большое количество россиян, в том числе молодых, которые увлекаются традиционной китайской живописью и каллиграфией. И для них существуют тоже специальные программы, дающие возможность изучить страну, более углубленно пообщаться с китайскими коллегами.

То есть мы задаем некую моду на такой Китай "от кутюр", который потом трансформируется в реальные поездки. Кому-то интересен пляжный отдых, а кому-то, наоборот, экскурсионный Китай. Естественно, требуется повышение уровня квалификации уже и у операторов. Сейчас на территории Китая нехватка русскоговорящих профессиональных гидов. Это связано также с тем, что география очень сильно расширилась, включая юго-западный Китай: провинция Юньнань, Тибет, Сычуань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гуанчжоу.

Ценовые предложения могут быть разные, но достаточно полновесный 10-дневный групповой тур минимально будет стоить на одного человека порядка $2,5 тыс. по материковому Китаю. Что касается отдыха на острове Хайнань, там все зависит от сезона, на Новый год туда очень дорогие туры».

По данным сервиса «Островок», в третьем квартале количество бронирований, которые делали россияне в отелях Китая, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

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Александра Абанькова