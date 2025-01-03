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Коммерсантъ FM
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Туристам подбирают новые маршруты

Какие направления и за какую цену будут доступны россиянам

Россияне в 2025 году будут реже выезжать за рубеж. Всему виной — слабый рубль, такими прогнозами делятся туроператоры. Турпоток, как ждут в индустрии, увеличится лишь на 5%. Между тем за 2024-й рост составил 20%. Компании ссылаются на вялые темпы бронирования в четвертом квартале. После резкого падения в ноябре курс национальной валюты почти восстановился, но игроки рынка закладывают эти риски в стоимость турпакетов. Вместе с тем в 2025-м могут открыться новые туристические направления, а прямое сообщение расширится. Это будет подстегивать спрос среди искушенных путешественников. Где можно будет отдохнуть? И сколько придется на это потратить? Расскажет Светлана Белова.

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Россияне в 2024-м окончательно привыкли к новым установкам: пляжный отдых — это теперь не только Турция и Египет, но еще и китайский Хайнань, а за 200-300 тыс. руб. можно рассчитывать разве что на эконом-отпуск. Дело в инфляции и валютных колебаниях: когда в ноябре рубль обвалился на 7%, темпы бронирования просели за неделю на 20%. Состоятельным гражданам было не до поездок, вспоминают операторы, а остальные ждали стабилизации курса. Он и впредь будет определять заработки индустрии: туристы не откажутся от поездок, но будут жертвовать удобствами, полагает руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр:

Маршруты нанесли на карточки

«Летняя Турция привязана к евро. ОАЭ, Египет в очень сильной зависимости от доллара. Пока что нет трансграничных переводов в национальных валютах, мы будем к этому очень привязаны. Ситуацию сгладят акции раннего бронирования. Тем не менее если курс остается на уровне 115-110 руб. за доллар даже зимой, к этому люди адаптируются, но люксовые "пятерки" подорожают в случае такого курса на 20%.

Снижать свои аппетиты придется в контексте либо уменьшения количества дней, либо снижения в уровне отеля. Мы будем видеть в целом замедление выездного туризма по числу бронирований».

Главные надежды индустрии на 2025-й связаны с запуском прямого авиасообщения по новым направлениям. В анонсах Минтранса звучали Саудовская Аравия, Кувейт, Индонезия и Танзания. Остров Занзибар, как ожидается, может частично заменить россиянам заметно подорожавшие Мальдивы. Чуть меньше шансов на запуск рейсов на Филиппины, в Малайзию и Бразилию, слишком много проблем с авиапарком и дозаправками, пояснил гендиректор агентства Art Tour Дмитрий Арутюнов: «Чуть ли не в первом квартале ожидаются рейсы между Россией и Саудовской Аравией. Для них даже специально создают несколько авиаперевозчиков, которые могут брать на себя определенные риски, потому что не все мировые страховые компании готовы работать в ближайшие несколько лет с такими игроками. Впервые появились международные пляжные курорты, открыты три. К концу следующего года ожидается, что там будет 18.

Набирает большие обороты Африка. "Эфиопские авиалинии", которые робко начинали с двух рейсов в неделю, сейчас летают ежедневно полностью загруженные.

В Танзании китайцы построили уже везде и всюду дороги практически европейского уровня. В одной маленькой Руанде два отеля одной из самых люксовых цепочек мира One&Only. Это видно, кстати, и по Азии тоже: Камбоджа, Мьянма, Лаос».

Где предпочитают отдыхать и сколько готовы на это тратить состоятельные россияне

Недружественные Япония и Южная Корея, продолжают в Art Tour, в последнее время стали чаще выдавать визы россиянам. Эти два направления, несмотря на высокие цены, растут быстрее других экскурсионных. Не отстает и материковый Китай: туры по Пекину, Шанхаю и Гонконгу в числе лидеров по доле туристов, которые уже успели съездить туда несколько раз, говорят в Ассоциации туроператоров России. Топ популярных стран для зарубежных поездок останется прежним, а благодаря активности перевозчиков рост цен на авиабилеты замедлится, ожидает вице-президент объединения Артур Мурадян: «Спрос на кратковременные поездки начинает распределяться между странами ближнего дальнего зарубежья.

Как Стамбул в некой степени остается уикендером, так и столицы стран СНГ активно привлекают для кратковременных поездок в течение года, которые совмещают потом с транзитом.

Предпосылок к улучшению визовых формальностей с Евросоюзом ждать не стоит. С одной стороны, спрос именно чистого туризма в Европу постепенно, медленно, но восстанавливается. С другой, становится в разы меньше тех, кто под видом туриста получал визы. Вся Юго-Восточная Азия очень либерально настроена: либо практически не требуется никаких виз (есть электронные), либо только те, что носят крайне формальный характер».

Как Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма

В АТОР отмечают, что рост зарплат и высокая ключевая ставка побуждают россиян отдыхать активнее: ипотека и кредиты на автомобиль стали для граждан недоступны. Деньги, накопленные на глобальные покупки, они в результате несут либо туроператорам либо сначала на вклады и уже потом, получив проценты, тратят всю сумму на пляжный отдых.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова, Елизавета Скобцова

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